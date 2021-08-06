"Локомотив" вдесятером ушел от поражения в матче с "Уфой"

В стартовом матче третьего тура РПЛ "Уфа", ведя в счете 1:0 и играя в большинстве, не удержала победу в игре против "Локомотива". Итог встречи - 1:1.

В первом тайме основные события встречи развернулись ближе к самой концовке. Судья VAR внимательно изучил эпизод в штрафной "Локомотива" и обратил внимание арбитра встречи Ивана Сиденкова на возможное нарушение правил.

Судья встречи после видеопросмотра указал на точку, а полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов был удален с поля за вторую желтую карточку. С 11-метровой отметки счет в матче открыл Олег Иванов.

После перерыва тренерский штаб "Локомотива" провел замены и этот ход сработал. Вышедший на поле белорус Виталий Лисакович на 73-й минуте сравнял счет- 1:1.

После трех туров у "Локомотива" 7 очков и пока возглавил таблицу РПЛ. Уфимцы набрали первое очко в сезоне.