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06.08.2021 19:27
Рубрика: Спорт

"Локомотив" вдесятером ушел от поражения в матче с "Уфой"

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче третьего тура РПЛ "Уфа", ведя в счете 1:0 и играя в большинстве, не удержала победу в игре против "Локомотива". Итог встречи - 1:1.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В первом тайме основные события встречи развернулись ближе к самой концовке. Судья VAR внимательно изучил эпизод в штрафной "Локомотива" и обратил внимание арбитра встречи Ивана Сиденкова на возможное нарушение правил.

Фото: spartakworld.ru
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Судья встречи после видеопросмотра указал на точку, а полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов был удален с поля за вторую желтую карточку. С 11-метровой отметки счет в матче открыл Олег Иванов.

После перерыва тренерский штаб "Локомотива" провел замены и этот ход сработал. Вышедший на поле белорус Виталий Лисакович на 73-й минуте сравнял счет- 1:1.

После трех туров у "Локомотива" 7 очков и пока возглавил таблицу РПЛ. Уфимцы набрали первое очко в сезоне.

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