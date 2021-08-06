Неймар предложил Месси забрать десятый игровой номер в "ПСЖ"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар уговаривает Лионеля Месси перейти во французский клуб. Ради этого он даже готов уступить аргентинцу свой десятый игровой номер. Об этом сообщает RMC Sport.

Не секрет, что за время выступления за "Барселону" Месси и Неймар успели подружиться. И сейчас, когда 34-летний аргентинец остался без клуба, бразилец всячески старается заманить его в Париж.

По данным прессы, на Месси, помимо "ПСЖ", претендует английский "Манчестер Сити". Руководство "Барселоны" также пообещало сделать все возможное, чтобы изменить текущее положение дел.