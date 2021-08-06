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06.08.2021 17:30
Рубрика: Спорт

Неймар предложил Месси забрать десятый игровой номер в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар уговаривает Лионеля Месси перейти во французский клуб. Ради этого он даже готов уступить аргентинцу свой десятый игровой номер. Об этом сообщает RMC Sport.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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Не секрет, что за время выступления за "Барселону" Месси и Неймар успели подружиться. И сейчас, когда 34-летний аргентинец остался без клуба, бразилец всячески старается заманить его в Париж.

По данным прессы, на Месси, помимо "ПСЖ", претендует английский "Манчестер Сити". Руководство "Барселоны" также пообещало сделать все возможное, чтобы изменить текущее положение дел.

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