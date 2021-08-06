Отец Галашиной: Дочь может неподвижно стоять с винтовкой полтора часа

Возможностям Анастасии Галашиной, которая принесла сборной России самую первую медаль на Играх в Токио, серебряную, в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, изумляется даже ее отец.

- Она может стоять с поднятой винтовкой полтора часа, не двигаясь с места. То есть точечку нарисовала на стене и стоит целится. Так она тренируется. Я всегда поражаюсь Насте в этом вопросе, - говорит Валерий Анатольевич, который сам когда-то привел 12-летнюю дочь в секцию пулевой стрельбы.

Причем сосредоточенность на цели у Анастасии Галашиной настолько велика, что процессу мешают даже посторонние мысли.

- Когда стою - ни о чем не думаю, - признается ярославская спортсменка. - Думаю только о стрельбе, о том, как я выхожу, мишень завожу, замираю и нажимаю - все. Дыхание замирает, и сердце как будто тоже останавливается. Это мне помогает.

По словам олимпийской медалистки, тренерский состав разрешил ей отдохнуть полгода, а потом начнется новый олимпийский цикл. Такой продолжительный перерыв на отдых будет в жизни Галашиной впервые, потому что домой получается приезжать обычно на несколько дней или неделю, реже на две недели, а потом на месяц опять приходится уезжать на сборы, и так круглый год.

- Хотелось бы съездить на какие-нибудь острова, - мечтает серебряная медалистка Олимпиады в Токио.

А вот в амулеты и счастливые ритуалы она не верит и считает, что их у спортсменов быть просто не должно. "Зачем быть суеверным человеком, цепляться за какие-то мелочи. Это не про меня. Думаю, что лучше спортсмену не связывать с этим свою карьеру", - отмечает Галашина.