Отец Галашиной: Дочь может неподвижно стоять с винтовкой полтора часа

Новости

"Вектор": Нет доказательств искусственного происхождения COVID 16:59
Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио 16:55
Путин прибыл в Челябинскую область 16:54
Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19 16:54
В Петербурге выставили на продажу квартиру за 783 миллиона рублей 16:51
В Подмосковье от коронавируса привились более 3 миллионов человек 16:49
Путин поручил наладить взаимодействие в ходе модернизации здравоохранения 16:23
Путин поручил до 1 октября утвердить план по достижению целей развития РФ 16:21
Минприроды назвали число редких животных, убитых браконьерами 16:19
Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года 16:16
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер стали родителями 16:16
Путин поручил обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки частных домов 16:12
На курорты Турции и Греции надвигается 50-градусная жара 16:09
СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых 16:00
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатами сим-карт 16:00
Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого гражданина Турции 15:56
Путин дал поручения по поддержке малообеспеченных граждан 15:51
Ученые нашли новый способ синтеза органических молекул 15:50
Ростехнадзор займется расследованием аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО 15:49
Кабмин подготовит программу модернизации пассажирского транспорта 15:46
Путин продлил срок госслужбы замсекретаря Совбеза РФ Юрию Кокову 15:27
Шойгу оценил идею приравнять работу в оборонке к альтернативной службе 15:21
Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Genius.com 14:59
В Великом Новгороде начали изучать уникальные древние фрески 14:54
Попова: Россия научилась быстрее справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Отец Галашиной: Дочь может неподвижно стоять с винтовкой полтора часа

Текст: Элина Труханова ( Ярославль)
Возможностям Анастасии Галашиной, которая принесла сборной России самую первую медаль на Играх в Токио, серебряную, в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, изумляется даже ее отец.
Фото: Анна Соловьева Фото: Анна Соловьева
Фото: Анна Соловьева

- Она может стоять с поднятой винтовкой полтора часа, не двигаясь с места. То есть точечку нарисовала на стене и стоит целится. Так она тренируется. Я всегда поражаюсь Насте в этом вопросе, - говорит Валерий Анатольевич, который сам когда-то привел 12-летнюю дочь в секцию пулевой стрельбы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет

Причем сосредоточенность на цели у Анастасии Галашиной настолько велика, что процессу мешают даже посторонние мысли.

- Когда стою - ни о чем не думаю, - признается ярославская спортсменка. - Думаю только о стрельбе, о том, как я выхожу, мишень завожу, замираю и нажимаю - все. Дыхание замирает, и сердце как будто тоже останавливается. Это мне помогает.

По словам олимпийской медалистки, тренерский состав разрешил ей отдохнуть полгода, а потом начнется новый олимпийский цикл. Такой продолжительный перерыв на отдых будет в жизни Галашиной впервые, потому что домой получается приезжать обычно на несколько дней или неделю, реже на две недели, а потом на месяц опять приходится уезжать на сборы, и так круглый год.

- Хотелось бы съездить на какие-нибудь острова, - мечтает серебряная медалистка Олимпиады в Токио.

А вот в амулеты и счастливые ритуалы она не верит и считает, что их у спортсменов быть просто не должно. "Зачем быть суеверным человеком, цепляться за какие-то мелочи. Это не про меня. Думаю, что лучше спортсмену не связывать с этим свою карьеру", - отмечает Галашина.

Фото: Анна Соловьева
В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Олимпиада в Токио