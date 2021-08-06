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06.08.2021 14:45
Рубрика: Спорт

В Спутнике состоялся этап кубка России по плаванию на открытой воде

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
На минувшей неделе масштабные соревнования принимал Город Спутник Пензенской области.
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом" Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"

В микрорайоне с развитой инфраструктурой для занятий спортом и отдыха создали все условия для проведения спортивных состязаний на самом высоком уровне. Здесь есть искусственный водоем с широкой пляжной зоной, обустроена набережная, которую огибает тропа здоровья протяженностью более трех километров.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В очередной раз Спутник выбрали для организации всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде.

- Это завершающий, третий этап Кубка России. Он для многих спортсменов обязательный для того, чтобы результат пошел в общий зачет. Поэтому к нам приехали сильнейшие спортсмены в этом виде спорта со всей страны. В Городе Спутнике созданы все условия для проведения соревнований такого уровня, - говорит заместитель министра физической культуры и спорта Пенезнской области Сергей Никишин.

Участие в турнире приняли более 60 спортсменов, тренирующихся на открытой воде. География была представлена обширная - всего 11 регионов страны. Погода благоволила участникам соревнований. Небо было безоблачным, и штиль на воде. Воздух прогрелся до 29, а вода до 25 градусов. Для сравнения, год назад температура воды была всего 18 градусов, и плавать приходилось в теплых костюмах. На этот раз ничто не мешало спортсменам показать свой лучший результат. Дистанцию в пять километров предстояло преодолеть и мужчинам, и женщинам, чтобы выявить сильнейших. Борьба выдалась упорной.

- Это мои первые крупные соревнования. Я проплыла пять километров в открытой воде. На дистанции было тяжело, но я справилась. Прекрасное озеро, очень теплая вода. Очень похоже на Турцию, приятное курортное место. Мне очень понравилось. Было здорово плыть именно здесь, где красивый берег и много болельщиков. Чувствовалось воодушевление людей, которые следили за нами с набережной, - рассказала участница из Удмуртии Полина Васильева.

Оценили Спутник и организацию турнира представители Всероссийской федерации плавания. По мнению специалистов здесь вполне можно проводить соревнования международного уровня.

- Здесь удобная трасса, обученный персонал. Принимают очень хорошо. Организаторы сделали все от них зависящее, чтобы праздник спорта состоялся, - говорит тренер сборной Тульской области Андрей Попков.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Софья Вахрушева из Тулы во второй раз принимала участие в заплыве в Городе Спутнике. В прошлом году она стала только третьей, а на этот раз взяла реванш и победила среди женщин. На второй ступени пьедестала разместилась ее землячка Нина Михайлова, на третьей - спортсменка из Волгоградской области Мария Новикова. У девушек на преодоление дистанции ушло чуть больше часа времени.

Быстрее прошел мужской заплыв, в нем победу одержал спортсмен из Волгограда Денис Адеев. Он преодолел пять километров за 56 минут 18 секунд. Кстати, на втором этапе Кубка России он также был первым. В призеры попали также Кирилл Беляев, представляющий одновременно Московскую и Ярославскую области, и Кирилл Долгов из Удмуртии.

Победители соревнований в Городе Спутнике начнут подготовку к чемпионату России, который состоится в сентябре. Там разыграют путевки на крупнейшие европейские и мировые старты.

Компетентно

Рафик Ибрагимов, основатель Города Спутника, заслуженный строитель России:

- Мы строим так, чтобы было удобно для жизни и отдыха. Мы рады, что в нашем микрорайоне проходят крупные спортивные и культурны события. Это наполняет людей гордостью за свою страну. Мы будем и дальше развиваться в этом русле, чтобы вокруг постоянно происходило позитивное движение, а Город Спутник был в эпицентре приятных событий.

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