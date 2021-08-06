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Рубрика: Власть

Олимпийский чемпион Ларин получил высшую награду Карелии

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин получил в пятницу высшую награду Карелии - орден "Сампо". Государственных наград удостоили тренера и родителей спортсмена, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Напомним, Владислав Ларин на пути к финалу на Олимпиаде в Токио одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. В решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9. Он обладатель всех золотых наград - России, Европы, мира в своей весовой категории.

За олимпийские достижения Владислав получит от правительства Карелии государственную стипендию в два миллиона рублей. Ранее ему уже вручили сертификат на 500 тысяч рублей от Училища олимпийского резерва в Кондопоге. Молодой человек - студент этого учебного заведения. Сертификаты получили также тренер спортсмена Сергей Петров и Антон Котков - еще один участник олимпийской сборной России по тхэквондо.

На встрече в Национальном музее Карелии, где и вручали награды, обсуждали планы по строительству в Петрозаводске Центра тхэквондо.

Власти республики отметили и родителей чемпиона - Ольгу Николаевну и Владимира Владимировича Лариных. Они удостоены почетного знака "За вклад в развитие Республики Карелия".

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