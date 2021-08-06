Чемпион Максим Храмцов из Югры проведет мастер-классы с юными спортсменами

Где будет храниться золотая медаль чемпиона, как чувствует себя после травмы и когда сможет провести мастер-классы с юными тхэквондистами? Олимпийского чемпиона из Югры Максима Храмцова просто засыпали вопросами на пресс-конференции, которую он провел вскоре после возвращения в родной Нижневартовск.

О том, кто такой Максим Храмцов, сегодня в России знают, пожалуй, все, даже далекие от спорта люди. Этот простой парень из Нижневартовска получил первое в истории России олимпийское золото в тхэквондо! В финальном поединке спортсмен взял верх над иорданцем Салехом Эль-Шарабати с разгромным счетом 20:9. И посвятил эту победу своей маме, которая ушла из жизни всего полгода назад.

- Я посвящаю победу своей маме, которая жила мной, делала абсолютно все, чтобы я стоял на пьедестале с золотой медалью. Спасибо всем, кто болел и верил в меня! - написал олимпийский чемпион на своей странице в Instagram.

- Урааа!!! Наш Максим Храмцов завоевал четвертую золотую медаль в копилку Российской Федерации, - сразу же откликнулась на победу спортсмена в социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова. -Такое олимпийское золото - первое для России. Максим с тренером Александром Лашпановым написали свою значимую страницу в истории российского, мирового олимпийского движения. Спасибо. Я волновалась.

Отвечая на пресс-конференции на волнующий всех вопрос про здоровье, Максим сказал, что сейчас ему предстоит пройти дополнительное обследование из-за травмы руки. Напомним: весь олимпийский турнир спортсмен провел с больной рукой. Максиму пришлось ускоренно восстанавливаться после перелома, полученного еще в мае. На соревнованиях в Токио у спортсмена случился рецидив. К счастью, как говорят врачи, прогноз для спортивной карьеры олимпийского чемпиона благоприятный.

Вместе с ним в пресс-конференции участвовали его легендарный наставник Александр Лашпанов, руководитель школы олимпийского резерва, где тренировался чемпион, Кирилл Березин, заместитель руководителя департамента по физкультуре и спорту правительства Югры Александр Федорус.

Как признался Александр Федорус, сегодня мальчишки и девчонки настолько вдохновлены победой Максима, что интерес к тхэквондо вырос неимоверно. Все готовы идти заниматься. При этом юные тхэквондисты все как один ждут, когда Максим проведет с ними мастер-классы. Встречи уже расписаны по дням.

- Нам остается только "клонировать" Максима, чтобы он успел встретиться со всеми и позаниматься, - пошутил чиновник.

К слову, в ходе пресс-конференции подтвердилась информация о том, что в Югре будет построен целый Дворец единоборств, в котором, по предварительным данным, будет от 12 до 16 залов для занятий разными видами борьбы. Деньги под этот большой значимый проект уже предусмотрены в бюджете. Проектирование начнется в 2022 году. Так что олимпийская победа Храмцова будет вдохновлять юных спортсменов, которым предстоит в нем заниматься. Как признался Максим, сейчас он вместе с отцом и братом думают над тем, где будет храниться его олимпийская медаль. Не исключено, что как раз в одном из больших спортивных центров Югры.

В июне 2021 года губернатор Югры Наталья Комарова и президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, популяризации тхэквондо в Югре. В Ханты-Мансийске в сентябре 2021 года откроется отделение этого вида спорта, где будут учиться и тренироваться одаренные дети региона.

По итогам 2020 года в округе тхэквондо систематически занимались более 2,7 тысячи человек, в том числе 607 девушек. В физкультурно-спортивных организациях Югры по подготовке спортивного резерва работает пять отделений данного вида боевых искусств.

Отметим: Югра - неизменно один из регионов-лидеров России и по развитию спорта в целом. Причем как профессионального, так и любительского. Югорчанам обеспечена возможность для занятий самыми разными видами.

И не случайно регион так славится своими спортивными победами. Так, золото Олимпиады завоевал еще и боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска. Он победил в финале в Токио американца Дьюка Регана. Таким образом, югорчанин принес сборной олимпийского комитета России 15-ю золотую медаль.

В адрес Альберта Батыргазиева поздравительную телеграмму направила губернатор Югры Наталья Комарова.

- Поздравляю вас с яркой победой на Олимпийских играх в Японии. Вы много трудились, чтобы завоевать титул олимпийского чемпиона. В финальном бою показали несокрушимую волю, высочайшее мастерство, нацеленность на победу. Ваша победа - вклад в олимпийскую историю, историю российского бокса. Югра ликует, ждем вас дома!- написала в телеграмме глава региона.

Кроме того, борец из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал в Токио бронзовую медаль в вольной борьбе. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0. Бронза Найфонова стала 20-й для России на Олимпиаде.

Напомним, что в составе сборной Олимпийского комитета России приняли участие одиннадцать атлетов из Югры. Это боксер Альберт Батыргазиев, ватерполистка Анна Тимофеева, пловцы Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Илья Дружинин, борцы Заурбек Сидаков и Артур Найфонов, тхэквондист Максим Храмцов, тяжелоатлет Тимур Наниев, волейболисты Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Благодаря, в том числе, спортивным успехам югорчан, в общекомандном медальном зачете сборная Олимпийского комитета России, по последним данным, завоевала 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград.