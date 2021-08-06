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Идет  день олимпиады
05.08.2021 23:55
Рубрика: Спорт

Российские легкоатлеты завоевали первую медаль в Токио

Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио. На фоне неудач в легкой атлетике, преследующих россиян на этих Играх, это большой успех. Травмы прыгуньи Дарьи Клишиной и барьериста Сергея Шубенкова, далекие от идеала прыжки высотников Михаила Акименко и Ильи Иванюка, слабые результаты Валерия Пронкина в метании молота и Ильи Шкуренева в десятиборье. Наконец, три предупреждения за нарушение фазы полета и дисквалификация вице-чемпиона мира ходока Василия Мизинова на дистанции 20 км. Во время прыжков Сидоровой просто боялись дышать.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Неудача на высоте 4 метра 90 сантиметров стоила Сидоровой золотой медали Олимпиады. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Неудача на высоте 4 метра 90 сантиметров стоила Сидоровой золотой медали Олимпиады. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Неудача на высоте 4 метра 90 сантиметров стоила Сидоровой золотой медали Олимпиады. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Но Анжелика уверенно поднималась к пьедесталу вплоть до высоты 4 метра 90 сантиметров. После двух осечек спортсменка заказала 4,95, но не долетала до планки. Ее итоговый результат 4,85 м. Британку Холли Брэдшоу она обошла по попыткам (4,85).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть

Победу одержала американка Кэти Наджотт. Ей 4,90 покорились сразу. Пока россиянка, чемпионка мира 2019 года с личным рекордом 4,95, ждала нейтрального статуса и возможности выступать, Наджотт прыгала и набирала обороты. На ЧМ в Дохе она была седьмой с посредственными 4,70. Но уже в 2021 году на этапах Бриллиантовой лиги Кэти взяла солидные 4,84 и 4,90. В Токио она чуть не провалилась на стартовом рубеже 4,50. Но смогла набрать высоту.

Анжелика Сидорова плакала. До "золота" нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть
5,06 метра. Это рекорд мира Елены Исинбаевой, установленный в 2009 года. До этой высоты пока не дотянуться.

Еще одна попытка

В субботу ждем выступления Марии Ласицкене. Когда в 2019-м Маша выиграла третий подряд титул чемпионки мира в прыжках в высоту с результатом 2,04 м, ни у кого не возникло и малейшего сомнения в том, что через год золото Игр в Токио возьмет именно она. Да, в Дохе о себе заявила украинка Ярослава Магучих, которая проиграла россиянке только по количеству попыток. Но прыжки Ласицкене все равно были слишком хороши. Правда, потом с новой силой пошли разбирательства между ВФЛА и World Athletics, начался нервотреп с нейтральными статусами и допусками до международных стартов. Спортсменам пришлось бороться не в секторе, а на другом поле. А перед Олимпиадой Мария получила травму. Ее лучший результат сезона - 2 м, но показанный лишь раз. Так что о медальных перспективах Ласицкене в Токио стали говорить осторожнее.

Предварительный раунд показал, что небезосновательно. Ласицкене пробилась в финал одной из последних, взяв квалификационную высоту 1,95 м лишь с третьей попытки. Но еще покажет свой чемпионский характер.

Маша, были на грани. Не занервничали?

Мария Ласицкене: Да, были некоторые проблемы. Наверное, чтобы напомнить мне, что я выступаю на Олимпиаде и здесь все серьезно. Я нервничала на протяжении всей квалификации. Но так и должно быть. Я была уверена, что уже в предварительном раунде будет борьба. Будут третьи попытки. Все девочки сильные, все хорошо готовы и хотят биться в финале. И это здорово, конкуренция всегда повышает уровень результатов и турнира в целом.

Как оцените свою форму?

Мария Ласицкене: В конце мая я получила травму и это, безусловно, повлияло на некоторые аспекты моей подготовки. Если вообще не на все. Но я благодарна, что я все-таки попала на Олимпиаду и нога меня не беспокоит. Но это спорт и часть жизни спортсмена. Особенно если речь идет об Олимпийских играх, мы должны доказывать, что готовы преодолеть все, чтобы выйти в сектор и бороться за медаль.

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