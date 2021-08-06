Российские легкоатлеты завоевали первую медаль в Токио

Но Анжелика уверенно поднималась к пьедесталу вплоть до высоты 4 метра 90 сантиметров. После двух осечек спортсменка заказала 4,95, но не долетала до планки. Ее итоговый результат 4,85 м. Британку Холли Брэдшоу она обошла по попыткам (4,85).

Победу одержала американка Кэти Наджотт. Ей 4,90 покорились сразу. Пока россиянка, чемпионка мира 2019 года с личным рекордом 4,95, ждала нейтрального статуса и возможности выступать, Наджотт прыгала и набирала обороты. На ЧМ в Дохе она была седьмой с посредственными 4,70. Но уже в 2021 году на этапах Бриллиантовой лиги Кэти взяла солидные 4,84 и 4,90. В Токио она чуть не провалилась на стартовом рубеже 4,50. Но смогла набрать высоту.

Анжелика Сидорова плакала. До "золота" нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть

5,06 метра. Это рекорд мира Елены Исинбаевой, установленный в 2009 года. До этой высоты пока не дотянуться.

Еще одна попытка

В субботу ждем выступления Марии Ласицкене. Когда в 2019-м Маша выиграла третий подряд титул чемпионки мира в прыжках в высоту с результатом 2,04 м, ни у кого не возникло и малейшего сомнения в том, что через год золото Игр в Токио возьмет именно она. Да, в Дохе о себе заявила украинка Ярослава Магучих, которая проиграла россиянке только по количеству попыток. Но прыжки Ласицкене все равно были слишком хороши. Правда, потом с новой силой пошли разбирательства между ВФЛА и World Athletics, начался нервотреп с нейтральными статусами и допусками до международных стартов. Спортсменам пришлось бороться не в секторе, а на другом поле. А перед Олимпиадой Мария получила травму. Ее лучший результат сезона - 2 м, но показанный лишь раз. Так что о медальных перспективах Ласицкене в Токио стали говорить осторожнее.

Предварительный раунд показал, что небезосновательно. Ласицкене пробилась в финал одной из последних, взяв квалификационную высоту 1,95 м лишь с третьей попытки. Но еще покажет свой чемпионский характер.

Маша, были на грани. Не занервничали?

Мария Ласицкене: Да, были некоторые проблемы. Наверное, чтобы напомнить мне, что я выступаю на Олимпиаде и здесь все серьезно. Я нервничала на протяжении всей квалификации. Но так и должно быть. Я была уверена, что уже в предварительном раунде будет борьба. Будут третьи попытки. Все девочки сильные, все хорошо готовы и хотят биться в финале. И это здорово, конкуренция всегда повышает уровень результатов и турнира в целом.

Как оцените свою форму?

Мария Ласицкене: В конце мая я получила травму и это, безусловно, повлияло на некоторые аспекты моей подготовки. Если вообще не на все. Но я благодарна, что я все-таки попала на Олимпиаду и нога меня не беспокоит. Но это спорт и часть жизни спортсмена. Особенно если речь идет об Олимпийских играх, мы должны доказывать, что готовы преодолеть все, чтобы выйти в сектор и бороться за медаль.