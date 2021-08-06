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06.08.2021 01:30
Рубрика: Спорт

Сборные США и Франции сыграют снова, теперь - в финале

В мужском баскетбольном олимпийском турнире определились финалисты. За "золото" 7 августа на "Супер Арене" в городе Сайтама поборются сборные США и Франции.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8528)
В полуфинале игрок сборной США Кевин Дюрант стал самым результативным игроком, набрав 23 очка. Фото: EPA В полуфинале игрок сборной США Кевин Дюрант стал самым результативным игроком, набрав 23 очка. Фото: EPA
В полуфинале игрок сборной США Кевин Дюрант стал самым результативным игроком, набрав 23 очка. Фото: EPA

Американцы, конечно же, снова будут фаворитами. И это несмотря на то, что в первом матче этих команд на групповом этапе французы одержали сенсационную победу - 83:76.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Но, во-первых, дело было в группе. В финале - совсем другой накал страстей. Во-вторых, слишком уж огромен запас у этой пусть даже не самой сильной американской "дрим-тим" из тех, чтоприезжали на Олимпиаду. Полуфинал против Австралии, который американцы выиграли вроде бы уверенно - 97:78, тому подтверждение.

Кстати, с австралийцами "звездно-полосатые" тоже не так давно играли, в товарищеском матче, и тоже уступили - 83:91. По истечении 15 минут полуфинала не было заметно, что подопечные Грегга Поповича извлекли из того поражения какие-то уроки. К середине второй четверти счет был 41:26 в пользу австралийцев. Только в этот момент США включились по-настоящему, сократив отставание к большому перерыву до трех баллов.

- Думаю, мы взяли матч под свой контроль, когда сократили отставание до трех очков к перерыву, - сказал после игры самый результативный игрок в составе американцев Кевин Дюрант. - Сейчас мы такая команда, которую просто невозможно остановить, когда любой из нас идет в проход один на один. А теперь мы все с нетерпением ждем финала.

Другой полуфинал получился куда более драматичным. Большую часть матча словенцы догоняли французов, и им это почти удалось. Последняя атака в матче оставалась именно за словенской командой, но бросок Клемена Препелича заблокировал Николя Батюм - 89:90.

Проигравшим не помогло даже достижение их 22-летнего лидера Луки Дончича, который сделал трипл-дабл, то есть превысил отметку в 10 пунктов по трем показателям. У него 16 очков, 18 передач и 10 подборов. Дончич стал всего лишь третьим игроком, которому покорилось это статистическое достижение после американца Леброна Джеймса и нашего Александра Белова.

- Могу сказать, что я действительно горжусь нашей командой, - сказал после игры Дончич в интервью официальному сайту Международной федерации баскетбола. - Все выложились на сто процентов. Мы усердно работали в течение двух месяцев, чтобы быть здесь. Думаю, у нас была возможность еще сильнее удивить многих, но меня все равно переполняет гордость за каждого из парней. Впереди остался еще один финал, сдаваться мы не собираемся. Я хочу выиграть медаль Олимпиады. Вы спрашиваете, почему я сам не исполнил решающий бросок в концовке? Николя Батюм был на подстраховке, поэтому мне пришлось отдать передачу. Клемен Препелич был открыт, получилась отличная комбинация, но Батюм поставил потрясающий блок-шот. Согласен, не всегда получается сделать правильный выбор, но я считаю, что принял хорошее решение.

Добавим, что матч за третье место начнется в тот же день, что и финал, 7 августа в 14.00 по московскому времени. Финал при этом состоится раньше - в 5.30 утра.

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