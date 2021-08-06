Сергей Карасев назначен арбитром на Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев назначен арбитром матча за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа.

Как сообщает сайт УЕФА, матч между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом", который состоится 11 августа в Белфасте, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Его ассистентами станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Карасев в последнее время с успехом работал на чемпионате мира в 2018 году и на Евро-2020. Он регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов.

По признанию самого Карасева, он получил хорошую оценку за чемпионат Европы. И это назначение лишний раз подчеркивает, что в УЕФА ценят профессионализм российского арбитра.