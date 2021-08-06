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Идет  день олимпиады
05.08.2021 23:52
Рубрика: Спорт

Тренер ватерполисток Белофастов: Чем хуже нас судят, тем лучше мы играем

Как нас не пустили в финал олимпийского турнира
Когда в перерывах между периодами на большом экране показывали голы и самые зрелищные моменты полуфинала между женскими ватерпольными сборными России и США, за наших девушек становилось страшно. Броски, атаки, добивания - все это красиво. Но камеры есть и под водой. А там творилось что-то невообразимое. Американки, обалдевшие от того, что в счете неожиданно ведут не они (6:7 после первых двух четвертей), пытались в прямом смысле утопить соперниц: купальники трещали, шапочки слетали. На следующий день, наверное, и синяки проявятся.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Впереди у наших ватерполисток матч за бронзовые награды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Впереди у наших ватерполисток матч за бронзовые награды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Впереди у наших ватерполисток матч за бронзовые награды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Понятно, что действующие олимпийские чемпионки вышли в очередной финал не только за счет силовых приемов. Но мощь - в широком смысле слова - одно из ключевых преимуществ. Итоговый счет встречи - 15:11 в пользу ватерполисток из США.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Многие наши девочки покидали бассейн в слезах. Капитан команды Екатерина Прокофьева грустила об упущенной мечте. В Рио она выиграла бронзу. В Токио очень хотела бороться за "золото". Казалось бы, на групповом этапе американкам мы проиграли с разгромным счетом 5:18. О чем тут можно думать?! Но потом был четвертьфинал с австралийками. Поговаривали, что они подгадывали, чтобы выйти на россиянок. Наверное, помнили, как не пустили нас в полуфинал на чемпионате мира-2019 в Кванджу. Команда главного тренера Гайдукова тоже не забыла тот матч и сделала все, что бы не испытать эффект дежа вю. Россиянки выиграли 9:8, поймали кураж, поэтому и игра против США началась так, что мечта стала буквально осязаемой.

- Мы были заряжены на матч. Реально могли попасть в финал. Но в концовке не хватило. Надо было понадежнее в защите сыграть, - сказала Прокофьева журналистам. - До слез обидно. Но плакать нет времени. Впереди матч за третье-четвертое места.

На этих словах голос дрогнул. Катя жестом показала "извините, больше не могу" и ушла.

Александр Гайдуков тоже очень темпераментный человек. Когда начали отпускать американок в третьем периоде, он на весь бассейн, не стесняясь в выражениях, сказал все, что думает об этой ситуации.

А вот тренер Андрей Белофастов разобрал игру с американками без эмоций:

- Мне матч понравился, жаль только, что не удалось до конца дожать американок. Дожали нас они. Но нужно понимать, что сегодня мы играли с сильнейшей командой мира. Первые два периода девочки действовали великолепно, показали, что они игроки высокого класса. Это лучшие моменты за последние три-четыре года.

Еще перед Олимпиадой вы рассказывали о совместных сборах с американками. Это помогло найти ключ к их игре?

Андрей Белофастов: Так и есть. В Америке мы сыграли шесть матчей. Сейчас мало кто верил, что мы вообще могли составить им конкуренцию. А мы забили очень много. Если мы так будем играть в атаке за бронзу, то шанс очень хороший. Хотя и пропустили в концовке с американками многовато.

В чем причина?

Андрей Белофастов: К сожалению, много удалений заработали. После второго периода было 14 к 6. Мы потеряли игроков, нам было очень сложно сконцентрироваться. А американки давили, давили... Концовку они провели очень сильно.

Фото: РИА Новости
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К судейству есть претензии?

Андрей Белофастов: Мы не ждали подарков. Нас чем хуже судят, тем лучше мы играем. У нас к судьям вопросов нет. Есть претензии к отдельным игрокам. Были допущены определенные ошибки в обороне. Но еще раз повторюсь: мы играли с сильнейшей командой мира на протяжении 12 лет. Мы с ними лучший матч провели. В четвертьфинале победили австралиек, удержали третий-четвертый периоды. Здесь смогли только два. Потом начали "падать". Обидно. Девочки много сил потратили - и физических, и эмоциональных. Но впереди у нас выходной. Надеемся, что сможем собраться. Потому что настрой у команды хороший.

Но многие уходили в слезах. Говорили об упущенной мечте...

Андрей Белофастов: Уверен, все будет хорошо. За пять лет у нас с Александром Гайдуковым было 13 медалей. Найдем нужные слова. Так что работаем в штатном режиме. Девчонки сами все прекрасно понимают. Несмотря на поражение, нужно готовиться к матчу за бронзу. У команды есть характер. Это самое главное.

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