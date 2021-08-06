Велогонщик Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады

В соревнованиях спринтеров прошел полуфинал Олимпиады с участием россиянина Дениса Кузнецова. Ему противостоял Джеффри Хугланд из Нидерландов.

В первом заезде россиянин уступил 0,107 секунды сопернику, а во втором почти смог его догнать, но проиграл 0,010 секунды.

Теперь россиянину предстоит борьба за бронзу.