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Идет  день олимпиады
06.08.2021 11:11
Рубрика: Спорт

Велогонщик Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В соревнованиях спринтеров прошел полуфинал Олимпиады с участием россиянина Дениса Кузнецова. Ему противостоял Джеффри Хугланд из Нидерландов.

В первом заезде россиянин уступил 0,107 секунды сопернику, а во втором почти смог его догнать, но проиграл 0,010 секунды.

Теперь россиянину предстоит борьба за бронзу.

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