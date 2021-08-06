06.08.2021 11:11
Рубрика: Спорт
Велогонщик Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В соревнованиях спринтеров прошел полуфинал Олимпиады с участием россиянина Дениса Кузнецова. Ему противостоял Джеффри Хугланд из Нидерландов.
В первом заезде россиянин уступил 0,107 секунды сопернику, а во втором почти смог его догнать, но проиграл 0,010 секунды.
Теперь россиянину предстоит борьба за бронзу.
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