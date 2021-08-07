07.08.2021 13:39
Рубрика: Спорт
Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне
Фото: Tim de Waele/Getty Images
Лассе Норман Хансен и Микаэль Меркев из Дании стали олимпийскими чемпионами по велоспорту на треке в дисциплине "мэдисон". На втором месте оказалась команда Великобритании, замкнули тройку призеров французы.
Сборная России в этом виде программы участие не принимала.
Отметим, что накануне в мэдисоне россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми призерами Игр.
12:27
06:11
Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро на турнире по пляжному волейболу. В первом сете россияне вели, но ближе к середине второго норвежцы перехватили инициативу и ушли немного вперед. Итоговый счет 21:18
06.08.2021
06.08.2021