Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне

Лассе Норман Хансен и Микаэль Меркев из Дании стали олимпийскими чемпионами по велоспорту на треке в дисциплине "мэдисон". На втором месте оказалась команда Великобритании, замкнули тройку призеров французы.

Сборная России в этом виде программы участие не принимала.

Отметим, что накануне в мэдисоне россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми призерами Игр.