Дина Аверина рассказала о своем будущем в спорте

Дина, расскажите о травме спины, которая вас беспокоит…

Дина Аверина: Я получила серьезную травму спины в 2020 году. Мы с моим лечащим врачом решили подождать полгода. Но когда Олимпиаду перенесли, он предложил сделать операцию. Но предупредил, что восстановление будет долгим. И гарантий, что я полностью восстановлюсь, нет. Я решила терпеть. Сейчас вернусь домой, и будем решать насчет операции.

Вам больно делать элементы?

Дина Аверина: Больше мешает голове. Потому что я хожу, лежу, сижу, а спина ноет и ноет. А когда начинаю двигаться и прыгать, гнуться - отдает в ногу. Иногда подворачиваю правую ногу. Очень сложно.

Показалось, что, когда ждали объявления оценок, держали с Ариной дистанцию. Почему не обнялись, например?

Дина Аверина: Она была расстроена, что проиграла. Хотя и она, и белоруска допустили ошибки в ленте, Ариша должна была становиться третьей. Это даже не осуждается. Я была расстроена, что вот-вот проиграю. Поэтому мы общались на расстоянии. Если бы подошли и начали обниматься, плакали бы очень долго.

Вы стояли отдельно, а все остальные девочки были вместе и поздравляли Линой Ашрам…

Дина Аверина: Мы со всеми хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. Но сегодня я заметила, что они радовались тому, что я проиграла.

Увидим вас или Арину в Париже?

Дина Аверина: Ариша на эмоциях сказала, что не будет продолжать. Я ее понимаю, но посмотрим, что будет дальше. Буду разговаривать с ней. Я ей уже сказала, что, если она останется, я, может быть, ее поддержу. Но надо учитывать мои проблемы со спиной. Если я закончу, хочу, чтобы она шла к своей цели, мечте, а я буду поддерживать, но уже за пределами ковра.