Китаянки выиграли золотые медали в гребле на каноэ-двойках на 500 метров

Китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня выиграли золото в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 метров. Их время - 1 минута 55,495 секунды.

Серебряные медали у украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499). Бронзовыми призерами стали представительницы Канады Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.59,041).

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли в финале восьмое место. Их результат - 2 минуты 4,875 секунды.