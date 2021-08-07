07.08.2021 06:03
Рубрика: Спорт
Китаянки выиграли золотые медали в гребле на каноэ-двойках на 500 метров
Фото: AFP/Luis ACOSTA
Китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня выиграли золото в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 метров. Их время - 1 минута 55,495 секунды.
Серебряные медали у украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499). Бронзовыми призерами стали представительницы Канады Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.59,041).
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли в финале восьмое место. Их результат - 2 минуты 4,875 секунды.
06:11
06.08.2021
06.08.2021
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