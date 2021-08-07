Красильников: Ощущения безумные, но сразу после финала на душе было плохо

Вячеслав Красильников: Ощущения безумные. Очень много проделано работы, долгий путь, была пандемия. Для нас это был тяжелый путь. Лично для меня он начался с 2008 года, я был не в очень хорошем состоянии дома с родными, я смотрел олимпийские игры в Пекине и я понял, что это моя мечта, поехать на Олимпиаду, завоевать медаль. Я очень много работал. Я поехал в Рио с настроем уже там взять медаль, там немного не получилось, мы стали четвертыми, заслуженно. Теперь мой напарник Олег Стояновский. Мы нацеливались на Токио, но по пути выиграли еще и чемпионат мира. Это было нереальное ощущение. И сейчас мечты сбываются. Поздравляю ребят из Норвегии, большое им спасибо за игру, сегодня они показали стопроцентный напор, переломили игру. На данный момент они сильнее.

Олег Стояновский: Я никогда не мечтал об Олимпийской медали. Но сейчас я оглядываюсь назад, и это невероятно. Я благодарю напарника и поздравляю норвежских ребят. Они доминируют последние три года. Для меня это был финал мечты.

Сейчас больше радости от серебра или сожаление, что вы упустили золото?

Красильников: Конечно, радость. Это цель, это мечта. Конечно, первые десять минут на душе было плохо. Мы не показали ту игру, которую, например, показали месяц назад, когда мы обыграли этих ребят. На данный момент они были сильнее. Все немного пошло не по плану, да и у них многое получалось.

Показалось, что легкое начало немного вас убаюкало…

Олег Стояновский: Это финал Олимпийских игр. Как можно так говорить. Норвежцы выиграли много турниров и они тоже умеют переламывать матчи. То же самое делали мы , в том числе, и на этом турнире.

Вячеслав, расскажите о вашей травме в первом сете. Насколько она повлияла на ход игры?

Вячеслав Красильников: Было неприятно. Мол приземлился мне прямо на голеностоп. Я получил микротравму, но это ничего не значит. Это никак не повлияло на исход матча. Я играл и с более тяжелыми травмами, и все было нормально. Ребята выиграли по делу. На сегодняшний день они были сильнее.

Мол сегодня был удивительно хорош на блоке, согласны?

Вячеслав Красильников: Он всегда был хорош на блоке. Не только сегодня и не только на этом турнире. Сегодня я играл на очень хорошей высоте, но он доставал меня.

По ходу матча вы меняли тактику…

Вячеслав Красильников: Мы могли переломить ход матча, но немного не хватило везения. Где-то отлетело, где-то доигровку не довели. Вроде что-то уже в руках, уже близко. Мы сделаем работу над ошибками.

У вас поступательное движение. В Рио вы стали четвертыми, сейчас уже - вторыми…

Вячеслав Красильников: До Парижа еще три года. Сейчас надо восстановиться, и у нас еще турниры в этом сезоне.