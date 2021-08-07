"Лестер" обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии

В матче за Суперкубок Англии по футболу "Лестер" со счетом 1:0 переиграл "Манчестер Сити".

В Англии матчем за Суперкубок страны стартовал новый футбольный сезон. Чемпион страны "Манчестер Сити" встречался с "Лестером", который в минувшем сезоне выиграл Кубок страны.

В составе "горожан" не было большой группы лидеров, тогда как "лисы" играли практически основой. Матч прошел в упорной борьбе, где моменты забить были у обеих команд.

Судьбу встречи решил пенальти, назначенный в ворота "Сити" в конце встречи. Вышедший на замену Келечи Ихеаначо не пожалел свой бывший клуб.

"Лестер Сити" во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии.