ОКР направил запрос по судейству художественной гимнастики на Олимпиаде
Руководство Олимпийского комитета России направило запрос руководителям Международной федерации гимнастики, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков. Поводом для этого послужило неоднозначное судейство во время финала в личном многоборье. Совершившая грубую ошибку Линой Ашрам из Израиля стала олимпийской чемпионкой, а не допустившая неточностей Дина Аверина стала лишь второй.
"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации", - написал Поздняков.
Ранее Поздняков пообещал, что не оставит безнаказанной работу судей.
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