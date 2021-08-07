ОКР направил запрос по судейству художественной гимнастики на Олимпиаде

Руководство Олимпийского комитета России направило запрос руководителям Международной федерации гимнастики, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков. Поводом для этого послужило неоднозначное судейство во время финала в личном многоборье. Совершившая грубую ошибку Линой Ашрам из Израиля стала олимпийской чемпионкой, а не допустившая неточностей Дина Аверина стала лишь второй.

"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации", - написал Поздняков.

Ранее Поздняков пообещал, что не оставит безнаказанной работу судей.