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Идет  день олимпиады
07.08.2021 20:44
Рубрика: Спорт

ОКР направил запрос по судейству художественной гимнастики на Олимпиаде

Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики.
Текст: Максим Домчев

Руководство Олимпийского комитета России направило запрос руководителям Международной федерации гимнастики, сообщил в Instagram глава ОКР Станислав Поздняков. Поводом для этого послужило неоднозначное судейство во время финала в личном многоборье. Совершившая грубую ошибку Линой Ашрам из Израиля стала олимпийской чемпионкой, а не допустившая неточностей Дина Аверина стала лишь второй.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации", - написал Поздняков.

Ранее Поздняков пообещал, что не оставит безнаказанной работу судей.

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