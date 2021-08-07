ОКР обратится в FIG по поводу судейства художественной гимнастики на Играх

Олимпийский комитет России готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу судейства в художественной гимнастике в личном многоборье.

По решению судей золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, потерявшая предмет в последнем виде программы. А лидер в этом виде Дина Аверина, выступив чисто, стала лишь второй.

Глава ОКР Станислав Поздняков пообещал, что подобное не останется без реакции.

"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - написал Поздняков в Instagram.

Поздняков отметил, что тренеры и команда сделали все возможное, чтобы выступить успешно. Подавались протесты на решения судей, но в ключевой момент они свое решение не стали менять.

Глава ОКР добавил, что Дина Аверина была сильнее соперницы и ему обидно и больно, что принимались такие решение, а Арину Аверину за подобную ошибку наказали строже.