ОКР обратится в FIG по поводу судейства художественной гимнастики на Играх
Олимпийский комитет России готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу судейства в художественной гимнастике в личном многоборье.
По решению судей золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, потерявшая предмет в последнем виде программы. А лидер в этом виде Дина Аверина, выступив чисто, стала лишь второй.
Глава ОКР Станислав Поздняков пообещал, что подобное не останется без реакции.
"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - написал Поздняков в Instagram.
Поздняков отметил, что тренеры и команда сделали все возможное, чтобы выступить успешно. Подавались протесты на решения судей, но в ключевой момент они свое решение не стали менять.
Глава ОКР добавил, что Дина Аверина была сильнее соперницы и ему обидно и больно, что принимались такие решение, а Арину Аверину за подобную ошибку наказали строже.
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