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07.08.2021 09:00
Рубрика: Спорт

"Петя-сплюнь!": Как российский олимпиец стал шпионом

Текст: Инга Бугулова
Под занавес Олимпиады в Токио в издательстве "Кучково поле" вышла книга историка спорта Елены Долгополовой "Мои олимпийцы" - рассказы о чемпионах и призерах Олимпийских игр начала ХХ века, до 1912 года. Герой одной из глав - известный футболист сборной России Петр Соколов. Беспощадный на поле, он в какой-то момент превратился в такого же беспощадного к своей собственной стране шпиона. "РГ" приводит отрывок из новинки.
Петр Соколов. Фото: журнал "Родина" Петр Соколов. Фото: журнал "Родина"
Петр Соколов. Фото: журнал "Родина"

"Очень опасен защитник Соколов"

На фотографии волевое лицо. Прямой, выточенный нос, брови с изломом и прищур глаз, прямо в тебя целящихся. Его имя Петр Петрович Соколов. Он окончил престижную петербургскую гимназию имени Александра I, юридический факультет, стал известным футболистом. Перед пробитием штрафных и угловых ударов имел привычку сплевывать на поле, за что и получил прозвище "Петя-сплюнь!".
Почему футбол во все времена остается любимой народной игрой

Быть может, эта привычка появилась, когда 15-летний гимназист начал играть в футбол. И однажды сделав этот жест, неприемлемый для мальчика из приличной семьи статского советника, удачно забил свой первый гол. А дальше пошло как суеверие. Он был хорошо образован, в спортивных кругах известен не только как талантливый футболист, но и борец, боксер.

Характеристика футболиста Соколова из дореволюционной прессы: "Игрок высокого класса. Отлично бегает при отражении атак противника. Дает мастерские удары с заворотом. Умело принимает мяч на голову, не теряется даже в самые опасные моменты".

"Мастер забивать голы с пенделя. Почти 99 проц. верных попаданий. Участвовал почти во всех международных матчах сборной команды России".
Петр Соколов защищал честь России, а потом стал ее оголтелым врагом

Петр выступал за клубы "Удельная" и "Унитас" до 1917 года. Был обладателем Весеннего кубка с 1911 по 1913 годы, в 1912 году стал чемпионом России и Санкт-Петербурга.

Меценатами и фактическими хозяевами клуба "Унитас" числились богатые промышленники из Великобритании, проживающие в Санкт-Петербурге.

Его отобрали в команду на Олимпиаду 1912 года. Правда, он рассчитывал быть капитаном, но не вышло. Играл в защите.

Фото: издательство "Кучково поле"

Как команда выступила на Олимпиаде? Почему олимпиец впоследствии стал шпионом? Поймали Петра Соколова или нет? Подробнее можно прочитать на портале ГодЛитературы.РФ. Там же - предисловие, которое к книге написал Шамиль Тарпищев, член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России.

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