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07.08.2021 18:58
Рубрика: Спорт

Дубль Сердара Азмуна помог "Зениту" обыграть "Краснодар"

Текст: Александр Ершов
В субботу в матче третьего тура РПЛ "Зенит" в Санкт-Петербурге переиграл "Краснодар" - 3:2 (3:1). Дубль еще в первом тайме оформил иранский форвард хозяев Сердар Азмун. Питерский клуб набрал девять очков и в одиночестве возглавил турнирную таблицу первенства России.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Едва начался этот поединок, как в Токио, наоборот, завершился финал олимпийского футбольного турнира, в котором в дополнительное время сборная Бразилии одолела испанцев - 2:1. Причем "золотой" мяч на 108-й минуте забил игрок "Зенита" Малком.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Но и без своего креативного бразильца питерцы мощно стартовали в чемпионате страны, в двух предыдущих гостевых турах забив семь мячей. Поэтому главному тренеру хозяев Сергею Семаку не было никакого резона вносить какие-то изменения в стартовый состав.

А вот его кубанский коллега Виктора Ганчаренко после крайне неудачной встречи с "Химками" выпустил на поле сразу четырех новых футболистов: в оборону - Рамиреса и вернувшегося из аренды в голландском "Фейенорде" серба Спайича, в полузащите - польского новичка команды Крыховяка, а нападении - колумбийца Кордобу, до этого выходившего только на замену.

Однако новая связка центральных защитников (самое "слабое звено" уже целый год в "Краснодаре") в лице Сорокина и Спайича сразу дала трещину. Уже на девятой минуте Вендел между ними вывел к воротам Азмуна, который вошел в штрафную и четко пробил мимо Сафонова - 1:0.

"Быки", отметим, довольно спокойно перенесли случившееся, принявшись серьезно напрягать оборону хозяев. И довольно быстро забили: уроженец Кубани и воспитанник клубной академии 21-летний Сперцян (он уже заигран за сборную Армении) классно со штрафного отправил мяч в ворота Кержакова. Главный судья Алексей Емелин гол засчитал, однако после подсказки помощника по ВАР еще раз просмотрел эпизод на мониторе и отменил взятие ворот. Оказалось, во время исполнения стандарта Спайич пристроился к "стенке", что является нарушением правил.

Правда, вскоре Кордоба, используя передачу слева от Сперцяна, успел точно пробить из центра штрафной в правый от голкипера угол - 1:1, 25-я минута.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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"Зенит" же, не включая каких-то запредельных скоростей, к перерыву успел забить еще дважды. Обе комбинации питерцы провели по своему правому флангу (действующий на позиции левого защитника краснодарец Вильена - хавбек по призванию - не успевал мешать простреливать Кузяеву в штрафную). Ну, а защитники гостей вообще лишь наблюдали за тем, как соперники буквально "расстреливали" Сафонона с близкого расстояния.

Именно так Азмун сделал дубль на 35-й минуте, а Ерохин провел свой очередной мяч в сезоне - 3:1, 44-я минута.

Не случайно в перерыве южане заменили постоянно ошибавшегося позиционно Сорокина на бразильца Кайо.

Нельзя сказать, что "Краснодар" с поражением уже смирился (так, Сперцян мог удачнее пробить с угла вратарской на 54-й минуте), но в дебюте второго тайма "быки" продолжали действовать не слишком активно.

Да и "Зенит" вовсе не стремился непременно оформить разгром: хозяева старались использовать никуда не исчезнувшие ошибки защитников оппонента, хотя и не слишком усердно. При этом Азмун на 68-й минуте едва не сделал хет-трик - Спайич на сей раз успел помешать иранцу.

Но серб с таким откровенно спокойным течением матча был явно не согласен. На 76-й минуте после углового и последовавших за ним нескольких рикошетов в штрафной хозяев Спайич с близкого расстояния отправил мяч в сетку - 3:2.

И все-таки "Зенит" довел поединок до своей первой домашней победы в новом сезоне. Питерская команда набирает девять очков и на данный момент является единоличным лидером чемпионата страны.

Ну, а "быки" пока так и вышли из глубокого кризиса, в который команда угодила еще в начале этого года.

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