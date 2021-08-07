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07.08.2021 22:09
Рубрика: Спорт

"Спартак" потерпел домашнее поражение от "Нижнего Новгорода"

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче третьего тура РПЛ на домашнем стадионе проиграл "Нижнему Новгороду" - 1:2.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Стартовый состав "Спартака" в этом матче немного удивил. Главный тренер "красно-белых" Руй Витория перед ответной игрой с "Бенфикой" решил дать передохнуть большой группе игроков - Георгию Джикии, Наилю Умярову, Роману Зобнину и Зелимхану Бакаеву. Шанс проявить себя получили Илья Кутепов, Резиуан Мирзов и Алекс Крал.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Уже на четвертой минуте встречи оборона "Спартака" совершила дежурный "зевок" после розыгрыша углового. Кирилл Гоцук с близкого расстояния пробил Александра Максименко. На 16-й минуте оборона "красно-белых" снова неприятно удивила наставника и Алексей Козлов увеличил разницу в счете.

Нельзя сказать, что "Спартак" играл плохо. Команда владела мячом, создавала моменты, но забить все никак не удавалось. Не помогли и замены. Лишь в самом конце встречи Эсекель Понсе смог размочить счет, но на большее "Спартак" не хватило.

В начале второго тайма защитник гостей Иван Миладинович столкнулся головой с Понсе и получил серьезную травму и был заменен.

"Спартак" после трех туров имеет в своем активе три очка, "Нижний Новгород" набрал уже семь.

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