"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио

"Как бывшая художественная гимнастка заявляю, что финал был нечестным. Кража посреди бела для, - пишет азиатский пользователь Twitter @fanzuruuu. - Дина Аверина должна быть золотой медалисткой! У меня мигрень из-за этого". "Аналогично, я тоже занималась гимнастикой. Судейство было ужасным", - соглашается @yuzubear.

"Что за ерунда, Дина все сделала и в итоге получила меньше баллов, чем та, которая выронила ленту. Абсолютно уверена, что ее обокрали", - считает пользователь из Швейцарии @swiss_liss. "Как это Дина Аверина заняла второе место? Я и мой отец уверены, что видели, как Ашрам уронила ленту. Или глаза нас обманули?, - удивляется @medieval_trash. - Дина заслуживает золота. Выступление Линой было хорошим, но за падение ленты должно быть наказание".

Пользователь из Италии @alice_cattani опубликовала фото момента, когда израильская спортсменка выронила ленту, подписав: "Леди и джентльмены, олимпийская чемпионка. Судите сами". "Арине дали 19 за смену ленты, а Линой получила 23 несмотря на то, что уронила ленту. Это само по себе - скандал, - считает @oooblahhh. - Но то, что она, уронив ленту, победила Дину - номера один в мире, которая не сделала ни одной серьезной ошибки???".

"Дину обокрали!", - уверен @blinkuearmy. "Все кричат, что Дина Аверина заслуживает золота, и правильно делают", - поддерживает российскую спортсменку @eurovisi0n. "Справедливости для Дины Авериной, - требует dandeli60463524. - Очевидно, судьи были несправедливы".

А пользователь @valievas опубликовала в своем аккаунте отредактированную фотографию Дина Авериной с золотой медалью в руках, подписав: "Я все исправила".