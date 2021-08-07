Ватерполистки США в третий раз подряд завоевали золотые медали Олимпиад
Американские ватерполистки в финале Олимпиады в Токио обыграли сборную Испании со счетом 14:5.
Команда из США уверенно провела матч за золото, не давая соперницам приблизится к себе. Для американок эти медали стали уже третьими подряд наградами высшей пробы на Олимпийских играх - ранее они уже побеждали в 2012 и 2016 годах.
Минувшим утром бронзовые медали завоевали венгерские ватерполистки. Они обыграли сборную России - 11:9.
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