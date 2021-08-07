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07.08.2021 09:29
Рубрика: Спорт

Во Франции назвали зарплату Месси в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев

Французское издание L'Equipe сообщило подробности переговоров "ПСЖ" и Лионеля Месси. Контракт будет рассчитан на два-три года, а зарплата футболиста составит 40 миллионов евро.

Фото: MAURO PIMENTEL / AFP
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Сообщается, что клуб нацелен на то, чтобы объединить в своем составе сразу трех суперзвезд - Месси, Неймара и Киллиана Мбаппе.

По данным издания, пока еще окончательная договоренность не достигнута, но стороны очень близки к завершению переговоров.

В то же время Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца "ПСЖ" Тамим бин Хамад Аль-Тани, уже поспешил объявить о том, что переговоры завершены и скоро будет официальное объявление.

В четверг "Барселона" сообщила, что не может предложить Месси новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.

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