Захарова о судействе на Олимпиаде: Пошли на подлог на глазах у всего мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала судейство в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая уронила ленту. Россиянка Дина Аверина заняла второе место.

"Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде вопиющей несправедливостью.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, отметил чемпионский характер Дины Авериной, выполнившей все сложнейшие элементы и показавшей прекрасное выступление. Однако решения судей, по мнению Матыцина, вызвали немало вопросов.