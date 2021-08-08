Американка Валенте завоевала золото в омниуме в велоспорте на треке

Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала олимпийской чемпионкой в омниуме на Играх в Токио. В сумме спортсменка из Штатов на треке набрала 124 очка.

На второй строчке расположилась хозяйка соревнований Юми Каджихара (110 очков). Обладательницей бронзовой медали стала Кирстен Вилд из Нидерландов (108 очков).

В соревнованиях принимала участие россиянка Мария Новолодская. Она заняла итоговую 15-ю строчку с 50 очками.