Американка Валенте завоевала золото в омниуме в велоспорте на треке
Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала олимпийской чемпионкой в омниуме на Играх в Токио. В сумме спортсменка из Штатов на треке набрала 124 очка.
На второй строчке расположилась хозяйка соревнований Юми Каджихара (110 очков). Обладательницей бронзовой медали стала Кирстен Вилд из Нидерландов (108 очков).
В соревнованиях принимала участие россиянка Мария Новолодская. Она заняла итоговую 15-ю строчку с 50 очками.
Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08
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В предпоследний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых были золотыми. Всего в активе нашей сборной стало 69 завоеванных наград и в общекомандном зачете она занимает четвертое место