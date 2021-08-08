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Идет  день олимпиады
08.08.2021 07:57
Рубрика: Спорт

Американка Валенте завоевала золото в омниуме в велоспорте на треке

Фото: Justin Setterfield/Getty Images Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала олимпийской чемпионкой в омниуме на Играх в Токио. В сумме спортсменка из Штатов на треке набрала 124 очка.

Фото: AFP/Greg Baker
Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке

На второй строчке расположилась хозяйка соревнований Юми Каджихара (110 очков). Обладательницей бронзовой медали стала Кирстен Вилд из Нидерландов (108 очков).

В соревнованиях принимала участие россиянка Мария Новолодская. Она заняла итоговую 15-ю строчку с 50 очками.

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