Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду

Женская сборная США выиграла золотые медали олимпийского турнира. В финале Игр в Токио американки в трех сетах победили команду Бразилии - 25:21, 25:20, 25:14. Для Штатов это первое золото в истории в женском волейболе.

Ранее сегодня в матче за бронзу сборная Сербии также в трех сетах обыграла команду Южной Кореи (25:18, 25:15, 25:15).

Сборная России преодолела групповой этап, однако в четвертьфинале уступила будущим серебряным медалисткам бразильянкам.