Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду
Женская сборная США выиграла золотые медали олимпийского турнира. В финале Игр в Токио американки в трех сетах победили команду Бразилии - 25:21, 25:20, 25:14. Для Штатов это первое золото в истории в женском волейболе.
Ранее сегодня в матче за бронзу сборная Сербии также в трех сетах обыграла команду Южной Кореи (25:18, 25:15, 25:15).
Сборная России преодолела групповой этап, однако в четвертьфинале уступила будущим серебряным медалисткам бразильянкам.
Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08
Сборная России не смогла завоевать золото в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав - россиянки стали серебряными призерами
ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021
Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков
"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021
Драматичную развязку финала в художественной гимнастике, которая стала одной из главных сенсаций Олимпиады-2020 в Токио, бурно комментируют иностранные пользователи соцсетей. Зарубежные болельщики активно поддерживают российских спортсменок
Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний день Олимпиады 07.08.2021
В предпоследний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых были золотыми. Всего в активе нашей сборной стало 69 завоеванных наград и в общекомандном зачете она занимает четвертое место