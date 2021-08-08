"Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА в дерби

"Динамо" одержало третью подряд победу на старте сезоне в РПЛ, переиграв ЦСКА - 2:1. По ходу встречи бело-голубые уступали в счете, но дубль Даниила Фомина принес им победу.

"Динамо" в двух стартовых встречах РПЛ одержало две победы, тогда как ЦСКА сыграл с переменным успехом. Накануне матча "Динамо" пополнило свой состав Денисом Макаровым, одним из лидеров казанского "Рубина".

Встреча началась с гола армейцев. На 8-й минуте Чедера Эджуке по флангу ворвался в штрафную и поразил дальний угол ворот Антона Шунина. В конце первого тайма травму получил нападающий ЦСКА Антон Заболотный, которого пришлось заменить.

Во втором тайме "Динамо" стало больше атаковать и на 58-й минуте заработало пенальти, который четко реализовал Даниил Фомин. Он же чуть позже на глазах главного тренера сборной России Валерия Карпина оформил дубль, принеся свой команде победу.

"Динамо" после трех туров набрало 9 очков, у ЦСКА - 3.

В другом матче тура "Рубин" сумел переиграть "Ахмат" - 2:1. Казанский клуб также выиграл все три стартовых матча.