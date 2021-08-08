Футболист "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович остается в больнице

Защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Иван Миладинович, получивший травму головы в матче третьего тура чемпионата России против московского "Спартака", находится в больнице в стабильном состоянии под присмотром врачей. Об этом сообщается на официальном сайте волжской команды.

Встреча команд состоялась в субботу в Тушино и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Миладенович получил травму в начале второго тайма, столкнувшись с форвардом "красно-белых" Эсекьелем Понсе. После этого он был заменен и госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма, ушибленная рана левой части лобной области.

В настоящее время 26-летний серб находится в Боткинской больнице в Москве. Отмечается, что его состояние стабильное, а настроение удовлетворительное. "Верим, что наш боец со всем справится и в скором времени сможет присоединиться к команде!" - говорится в сообщении нижегородцев.