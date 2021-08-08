Гимнастки РФ уступают Болгарии после первого вида группового многоборья
На Олимпийских играх в Токио проходит финал командного многоборья по художественной гимнастике. Спортсменки сделали первое упражнение с пятью мячами. Лидерство захватила команда Болгарии, набравшая 47,550 балла.
Сборная России (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко) набрала 46,200 балла.
При этом судьи отклонили запрос на пересмотр оценок.
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