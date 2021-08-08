Гимнастки РФ уступают Болгарии после первого вида группового многоборья

На Олимпийских играх в Токио проходит финал командного многоборья по художественной гимнастике. Спортсменки сделали первое упражнение с пятью мячами. Лидерство захватила команда Болгарии, набравшая 47,550 балла.

Сборная России (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко) набрала 46,200 балла.

При этом судьи отклонили запрос на пересмотр оценок.