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Идет  день олимпиады
08.08.2021 06:20
Рубрика: Спорт

Гимнастки РФ уступают Болгарии после первого вида группового многоборья

После первого вида командного многоборья по художественной гимнастике сборная России уступает Болгарии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио проходит финал командного многоборья по художественной гимнастике. Спортсменки сделали первое упражнение с пятью мячами. Лидерство захватила команда Болгарии, набравшая 47,550 балла.

Сборная России (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко) набрала 46,200 балла.

При этом судьи отклонили запрос на пересмотр оценок.

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