Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался недоволен судейством в финале Олимпийских игр, в котором женская сборная России уступила Франции. После финального матча он поделился своим впечатлением о работе бригады арбитров с журналистами.
"Десять пенальти против двух, по-моему, "шикарное" судейство, делайте выводы. У нас не такая грубая команда, чтобы было столько", - приводит слова Шишкарева ТАСС.
Глава федерации добавил, что с самого начала матча судьи стали "исполнять".
"Надеюсь, что было не предвзятое судейство, а неквалифицированное", - сказал он.
Что касается тренерского штаба, то, несмотря на допущенные ошибки, глава ФГР высоко оценивает его работу.
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