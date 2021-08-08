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Идет  день олимпиады
08.08.2021 11:22
Рубрика: Спорт

Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ

Текст: Максим Домчев

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался недоволен судейством в финале Олимпийских игр, в котором женская сборная России уступила Франции. После финального матча он поделился своим впечатлением о работе бригады арбитров с журналистами.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Десять пенальти против двух, по-моему, "шикарное" судейство, делайте выводы. У нас не такая грубая команда, чтобы было столько", - приводит слова Шишкарева ТАСС.

Глава федерации добавил, что с самого начала матча судьи стали "исполнять".

"Надеюсь, что было не предвзятое судейство, а неквалифицированное", - сказал он.

Что касается тренерского штаба, то, несмотря на допущенные ошибки, глава ФГР высоко оценивает его работу.

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