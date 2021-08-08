Глава ОКР Поздняков доволен выступлением на Олимпиаде в Токио

В Токио российские спортсмены сумели завоевать 71 медаль, из которых 20 - золотые. Глава ОКР считает этот результат успешным.

"Мы впервые с 2008 года завоевали более 70 медалей, у нас тут 71 награда. По общему результату мы превысили результаты Рио и Лондона, поэтому, безусловно, я доволен выступлением наших ребят. Они героически сражались с соперниками, порой с судьями приходилось сражаться" - приводит слова Позднякова РИА Новости.

Глава ОКР добавил, что каждый член российской команды - герой. И команда с честью вернется на родину.

По мнению Позднякова, показанный в Токио результат дает перспективы на более успешное выступление на Играх в Париже через 3 года.