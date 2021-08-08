Канадская велогонщица Митчелл выиграла золото в спринте на треке
В заключительный день Олимпиады-2020 разыгран еще один комплект наград. На велодроме в Идзу женщины соревновались в спринте на треке.
В финале встретились представительница Канады Келси Митчелл и украинка Елена Старикова. Спортсменка из Северной Америки выиграла оба заезда, завоевав золото. У Стариковой - серебряная медаль.
Бронза на счету Лэй Вайси из Гонконга.
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева не смогли дойти до четвертьфинала.
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