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08.08.2021 01:55
Рубрика: Спорт

Карпин рассказал о встрече с футболистами "Спартака" и ответил на вопрос о Дзюбе

Интервью главного тренера сборной России
Текст: Артем Локалов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч "Спартак" - "Нижний Новгород" (1:2), после которого пообщался с футболистами "Спартака", игравшими на Евро. Затем, уже около полуночи Карпин ответил на вопросы журналистов.
Валерий Карпин. Фото: Артем Локалов Валерий Карпин. Фото: Артем Локалов
Валерий Карпин. Фото: Артем Локалов

О чем говорили с Джикией, Зобниным и Соболевым?

Валерий Карпин: Планирую встретиться почти со всеми, кто был на Евро. Но вам говорить, о чем мы общаемся, не буду. Иначе я позвал бы вас на встречу.

Футбол, который показывает "Спартак", вас расстраивает?

Валерий Карпин: Он настораживает и беспокоит в контексте игры кандидатов в в сборную. Но мы не говориили с ними про матч с "Нижним Новгородом".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ранее появилась информация, что Марио Фернандес отказывается играть за сборную, затем вы это опровергли. Можете объяснить, что происходит?

Валерий Карпин: Кто-то написал, что Фернандес отказывается играть в сборной. А мне что объяснять? Если Марио будет в нормальном состоянии, он будет и в сборной.

Были ли к вам вопросы от футболститов "Спартака" во время встречи?

Валерий Карпин: Мы обменивались мнениями.

С Дзюбой вы будете общаться?

Валерий Карпин: Посмотрим. Может быть. А может быть, нет.

Фото: spartakworld.ru
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Вы в шоке от происходящего вокруг "Спартака"?

Валерий Карпин: Не ко мне вопрос.

Но вы не думаете, что эта ситуация влияет на футболистов, которым играть и в сборной? 

Валерий Карпин: Об этом нужно спрашивать руководство "Спартака".

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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У вас есть уверенность что 6-й тур, который должен пройти накануне отборочного матча чемпионата мира с Ховатией (1 сентября - прим RG.RU), будет перенесен?

Валерий Карпин: Вроде бы, это может случиться. Даже один день, даже 20 часов могут помочь. Переносили туры и перед Евро, и перед чемпионатом мира. Нет гарантии, что мы всех в таком случае обыграем. Но это помощь, о котрой я просил. 

Общались ли со Станиславом Черчесовым?

Валерий Карпин: Нет.

Это ваше решение - уйти из "Ростова"?

Валерий Карпин: Да, оно сформировалось после первой игры сезона с "Динамо". Начали разговаривать с руководством об этом. Никто никого не уговаривал. Просто подумали и решили. Могу сказать, что так работать легче. Хотя бы физически.

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