Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке

Представитель Великобритании Джейсон Кенни завоевал золото Игр-2020 в Токио в велогонках на треке в дисциплине кейрин.

В финале британский спортсмен смог опередить всех конкурентов и одержать победу. Для Кенни это золото стало седьмым в карьере. Впервые он поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на Олимпиаде в Пекине. После этого он побеждал в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Серебро в гонке на счету Азизулхасни Аванга из Малайзии. Бронзу выиграл представитель Нидерландов Харри Лаврейсен.

Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог дойти до решающего заезда.