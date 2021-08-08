Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке
Представитель Великобритании Джейсон Кенни завоевал золото Игр-2020 в Токио в велогонках на треке в дисциплине кейрин.
В финале британский спортсмен смог опередить всех конкурентов и одержать победу. Для Кенни это золото стало седьмым в карьере. Впервые он поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на Олимпиаде в Пекине. После этого он побеждал в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Серебро в гонке на счету Азизулхасни Аванга из Малайзии. Бронзу выиграл представитель Нидерландов Харри Лаврейсен.
Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог дойти до решающего заезда.
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