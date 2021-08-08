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Идет  день олимпиады
08.08.2021 06:37
Рубрика: Спорт

Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Greg Baker Фото: AFP/Greg Baker
Фото: AFP/Greg Baker

Представитель Великобритании Джейсон Кенни завоевал золото Игр-2020 в Токио в велогонках на треке в дисциплине кейрин.

Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Канадская велогонщица Митчелл выиграла золото в спринте на треке

В финале британский спортсмен смог опередить всех конкурентов и одержать победу. Для Кенни это золото стало седьмым в карьере. Впервые он поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на Олимпиаде в Пекине. После этого он побеждал в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Серебро в гонке на счету Азизулхасни Аванга из Малайзии. Бронзу выиграл представитель Нидерландов Харри Лаврейсен.

Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог дойти до решающего заезда.

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