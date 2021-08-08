Месси назвал "ПСЖ" одним из своих вариантов продолжения карьеры

Аргентинский форвард Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне" заявил, что пока не подписал контракт с новым футбольным клубом, а "ПСЖ" назвал одним из возможных вариантов продолжения своей карьеры.

"Пока я не подписал контракт с другим клубом. "ПСЖ" - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы. Сейчас я подавлен, до сих пор не смирился с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь", - сказал Месси, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

"Барселона" и 34-летний аргентинец не смогли подписать контракт из-за ограничений, введенных Ла Лигой. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил о предстоящем переходе Месси в "ПСЖ".