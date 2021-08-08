Олимпийские игры в Токио официально завершились
Во время красочной церемонии закрытия глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг Парижу и выступил с речью, назвав Олимпиаду-2020 Играми надежды, которые дали веру в будущее во время непростой ситуации во всем мире, вызванной пандемией коронавируса. "Я объявляю игры XXXII Олимпиады закрытыми", - сказал Бах.
В Токио было разыграно 339 комплектов наград. Первое место в общекомандном медальном зачете завоевала сборная США. Второй стала команда Китая, третьей - сборная Японии.
Сборная России завершила соревнования на пятой позиции по числу золотых наград и на третьей - по общему количеству выигранных медалей. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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