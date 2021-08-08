Как встретили баскетболиста Шарова в родном Гусеве после Олимпиады

Все десять игр, которые российская мужская сборная по уличному баскетболу 3x3 провела в Токио, Шаров исполнял на площадке одну из главных ролей. Он забрасывал важнейшие мячи в течение каждой встречи, делал результативные передачи, успешно блокировал атаки соперника.

- С каждой игрой мы прибавляли, прибавляли, и вот результат, - рассказывает спортсмен. - Грустно было, что проиграли в финале, мы хотели золото. Мы боролись, и все видели, что мы боролись, но немножко не повезло, центровой наш потерял ботинок. Точнее, сначала грустно было, а потом мы осознали, что мы сделали. Эмоций после игры с Сербией не хватало ни на что, они закончились на той игре (россияне в полуфинале обыграли сильнейшую команду мирового рейтинга - Сербию - прим. "РГ").

Станислав Шаров начал заниматься баскетболом в Гусеве под руководством Юрия Стролиса. Выступал в региональных турнирах и лигах, играл за сборную Балтийского федерального университета имени Канта.

Затем он стал студентом Московской государственной академии физической культуры и спорта и присоединился к подмосковному стритбольному проекту "Гагарин". В 2018 году калининградец выиграл первенство мира среди молодежи не старше 23 лет. В 2019 году вместе со сборной России занял первое место на вторых Европейских играх в Минске.

Благодаря серебряной медали в Токио, где баскетбол 3х3 дебютировал в олимпийской программе, Шарову присвоят высшее спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России".

- Четыре года работы позади. Последние полгода были очень непростыми, - вспоминает он. - Были тяжелые сборы, особенно последние два месяца, в Сочи, под жарой. Мы отпахали, и это дало свои результаты.

Сейчас у баскетболиста небольшой отпуск, во время которого он планирует восстановиться эмоционально и физически. Но вскоре вновь отправится на сборы - команду ждет подготовка к чемпионату Европы.