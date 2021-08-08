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Идет  день олимпиады
08.08.2021 10:30
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио

Женская сборная России по гандболу не смогла завоевать золото на Олимпиаде в Токио. В финале россиянки уступили команде Франции - 25:30.
Текст: Максим Домчев

В финале женского гандбольного турнира встречались сборные России и Франции. В группе россиянки обыграли соперниц с разницей в один мяч.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Начало сегодняшнего матча осталось за россиянками. Они смогли повести в счете - 3:1, но после этого госпожа удача явно отвернулась. Француженки смогли забросить четыре мяча подряд. И до конца первой половины встречи этот отрыв соперниц никак не удавалось сократить. Во многом благодаря большому количеству нарушений правил.

В итоге на перерыв россиянки ушли, уступая в счете 13:15.

В начале второй половины благодаря спасению Анны Седойкиной нашим удалось отыграться - 16:16, но затем снова последовал провал - 0:4. В атаке при этом не получалось абсолютно ничего - на пути мяча все время была вратарь француженок.

И за почти 15 минут до окончания встречи преимущество соперниц стало уже угрожающим - 6 мячей. Наставник россиянок Алексей Алексеев взял тайм-аут, где срочно вносил коррективы в игру. Не помогло. Француженки продолжили стабильно забивать, а наши по-прежнему не могли пробить Клеопатру Дарле, проводящую лучший матч в своей жизни.

Менее чем за пять минут до конца преимущество француженок составляло шесть мячей. Неимоверными усилиями удалось сократить отставание до четырех голов, но спасти матч было уже невозможно. Француженки в этот день оказались сильнее - 30:25.

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