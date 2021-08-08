На Олимпиадах гандбол можно по праву считать нашим видом спорта. Сборные СССР, СНГ и России в общей сложности семь раз становились олимпийскими чемпионами (женщины и мужчины), что почти вдвое превышает показатель ближайших преследователей - мастеров ручного мяча из Дании, в активе которых четыре победы. Отечественные спортсменки выиграли первые два турнира с момента появления женского гандбола в программе Игр - в 1976 и 1980 годах. Затем последовал 36-летний перерыв, который прервал Евгений Трефилов, под чьим руководством россиянки взяли золотые медали в Рио-де-Жанейро.

Именно в статусе действующих олимпийских чемпионок российские гандболистки начали турнир в Токио. Старт получился непростым: ничья с бразильянками и крупное поражение от шведок. Главный тренер сборной России Алексей Алексеев подвергся ожесточенной публичной критике со стороны руководства Федерации гандбола России, и это помогло - команда начала побеждать. В группе были последовательно обыграны сборные Венгрии, Франции и Испании, а в четвертьфинале - команда Черногории. Настоящим испытанием стал полуфинал, где россиянки сошлись с норвежками, одними из фавориток турнира и олимпийскими чемпионками 2008 и 2012 годов. Это была настоящая битва, минимальную победу в которой одержала команда Алексеева.

В финале сборной России опять предстоит встретиться с командой Франции. На групповом этапе соперницы провели равную игру, судьбу которой решил один мяч. В итоге "трехцветные" стали третьими в группе, вслед за россиянками, а в плей-офф одержали две яркие победы - над голландками и шведками. Теперь, очевидно, они нацелены взять реванш и повторить успех своих соотечественников, которые ранее выиграли мужской гандбольный турнир, а также французов-волейболистов. Впрочем, желание защитить титул олимпийских чемпионок у российских гандболисток не меньше.

Интересно, что во встрече группового этапа букмекеры отдавали небольшое преимущество сборной Франции, однако в финале считают фаворитом уже команду России. Кто кого - узнаем совсем скоро: матч начнется в 9.00 по московскому времени. Присоединяйтесь к текстовой онлайн-трансляции "РГ"!