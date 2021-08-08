Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
В Японии россияне выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. По общему числу медалей удалось превзойти результаты Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, где было 68 и 56 наград соответственно.
В общекомандном медальном зачете, который считается по золоту, сборная России заняла итоговое пятое место. Лучшей стала команда США (39 наград высшей пробы), которая всего на одну золотую медаль превзошла сборную Китая. На третьей строчке разместилась команда Японии (27), на четвертой - сборная Австралии (22).
По общему числу наград российские спортсмены находятся на третьей позиции. Больше сумели завоевать только американцы (113) и китайцы (88).
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