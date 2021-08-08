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Идет  день олимпиады
08.08.2021 11:01
Рубрика: Спорт

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали больше медалей, чем на двух предыдущих Играх. В Токио представители сборной России получили 71 награду.
Текст: Максим Домчев

В Японии россияне выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. По общему числу медалей удалось превзойти результаты Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, где было 68 и 56 наград соответственно.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио

В общекомандном медальном зачете, который считается по золоту, сборная России заняла итоговое пятое место. Лучшей стала команда США (39 наград высшей пробы), которая всего на одну золотую медаль превзошла сборную Китая. На третьей строчке разместилась команда Японии (27), на четвертой - сборная Австралии (22).

По общему числу наград российские спортсмены находятся на третьей позиции. Больше сумели завоевать только американцы (113) и китайцы (88).

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