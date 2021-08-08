Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады в Токио

Россиянка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского гандбольного турнира в Токио. Вяхирева в составе сборной России стала серебряным призером Олимпийских игр. Россиянки в решающем матче проиграли француженкам - 25:30.

MVP женского гандбольного турнира Игр в Токио также заявила о намерении приостановить карьеру.

Отметим, что в символическую сборную Игр-2020 вошла и россиянка Полина Кузнецова. Она объявила о том, что завершает выступлении за национальную команду.

"Это все, для меня это последняя Олимпиада, выступление за сборную я заканчиваю", - приводит ТАСС слова 34-летней спортсменки.