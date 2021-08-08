Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Церемония закрытия
Идет  день олимпиады
08.08.2021 12:17
Рубрика: Спорт

Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев

Россиянка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского гандбольного турнира в Токио. Вяхирева в составе сборной России стала серебряным призером Олимпийских игр. Россиянки в решающем матче проиграли француженкам - 25:30.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио

MVP женского гандбольного турнира Игр в Токио также заявила о намерении приостановить карьеру.

Отметим, что в символическую сборную Игр-2020 вошла и россиянка Полина Кузнецова. Она объявила о том, что завершает выступлении за национальную команду.

"Это все, для меня это последняя Олимпиада, выступление за сборную я заканчиваю", - приводит ТАСС слова 34-летней спортсменки.

Новости чемпионата
Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии 11:48
Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ 11:22
Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 11:02
Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду 09:18
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио 10:30

Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио 10:30

Женская сборная России по гандболу не смогла завоевать золото на Олимпиаде в Токио. В финале россиянки уступили команде Франции - 25:30. Эта медаль стала 71-й для России на этих Играх. Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии, обыгравшие Швецию - 36:19

Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08

Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08

Сборная России не смогла завоевать золото в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав - россиянки стали серебряными призерами

ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021

ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021

Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков

"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021

"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021

Драматичную развязку финала в художественной гимнастике, которая стала одной из главных сенсаций Олимпиады-2020 в Токио, бурно комментируют иностранные пользователи соцсетей. Зарубежные болельщики активно поддерживают российских спортсменок