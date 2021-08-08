Винер-Усманова назвала позором соревнования по художественной гимнастике
Сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года не смогла завоевать золото на Олимпийских играх. Вслед за личным многоборьем серебро завоевано и в командном. Ирина Винер-Усманова назвала позором олимпийский турнир.
"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул - и их пригласили", - приводит ее слова ТАСС.
Глава федерации и главный тренер сборной России считает, что на Играх в Токио была задача прервать гегемонию российских спортсменок в этом виде спорта. И о победе болгарской команды в командном многоборье она знала еще в субботу.
"Это был призыв, это и сделали, остановили, не мытьем, так катаньем, вчера остановили Дину Аверину, наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений, судьи сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте, больше пяти минут. То же самое сегодня с командой Болгарии, я вчера еще это знала, им только надо было встать на четыре ноги, чтобы проиграть, и они сделали все без резких грубых ошибок", - заявила она.
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