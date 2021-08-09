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Рубрика: Спорт

Баженов предлагает вернуться к Играм Доброй Воли без трансгендеров и легального допинга

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Завершились летние Олимпийские игры в Токио. Накануне стартов и во время проведения состязаний на российских спортсменов был оказан беспрецедентный прессинг. Однако, несмотря на недовольство западной спортивной общественности и давление со стороны антидопингового агентства, наши атлеты заняли 5-е место в итоговом медальном зачете. Тележурналист Тимофей Баженов предостерег от дальнейшего нагнетания истерии в связи с участием спортсменов из России в Олимпийских играх. Так как эта политика может обернуться утерей Олимпийскими играми своего спортивного статуса и организацией альтернативных соревнований, схожих с Играми Доброй Воли.

Фото: РИА Новости
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"На примере токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Возникла потребность в проведении честных спортивных игр без возможности красть чужие победы, притворяясь женщиной, или жульничать с "терапевтическими исключениями", как это происходит с американскими гимнастками. Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года", ― выступил с заявлением общественный лидер Тимофей Баженов.

По его мнению, представители международных спортивных организаций и олимпийские функционеры в настоящее время занимают позицию, которая выгодна Антидопинговому агентству США (USADA). Внутренние правила USADA дают возможность многим западным спортсменам вполне легально применять недозволительные медицинские препараты и наркотические средства, если у атлетов есть так называемые "терапевтические исключения".

"Если спортсмену дается необоснованное преимущество, основанное на сексуальной ориентации, принадлежности к команде той или иной страны, или еще каком-то признаке, лежащем вне плоскости спортивной борьбы, то такое соревнование в глазах болельщиков перестает быть легитимным. Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений", ― подвел итог Тимофей Баженов.

Игры Доброй Воли впервые состоялись летом 1986 года в Москве. В них участвовали свыше трех тысяч спортсменов почти из восьмидесяти стран. Эти состязания стали своеобразным ответом нашей страны на бойкоты Олимпиады в 80-е годы прошлого столетия. В 1980 году от участия в московской летней Олимпиаде отказались Соединённые Штаты Америки. Спортсмены из СССР не участвовали в Олимпийских играх 1984 года.

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