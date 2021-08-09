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Идет  день олимпиады
09.08.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Борцы показали хороший результат, завоевав четыре медали высшей пробы

Сразу после победы Абдулрашида Садулаева в финале в весовой категории до 97 кг главный тренер нашей сборной по вольной борьбе Джамболат Тедеев заявил, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаду.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
На борцовском ковре Абдулрашиду Садулаеву не было равных. Это его вторая олимпийская победа. Фото: EPA На борцовском ковре Абдулрашиду Садулаеву не было равных. Это его вторая олимпийская победа. Фото: EPA
На борцовском ковре Абдулрашиду Садулаеву не было равных. Это его вторая олимпийская победа. Фото: EPA

- Я рассчитывал на три "золота", - признался в беседе с журналистами Тедеев.

Фото: Getty Images
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Вольники действительно выступили здорово: восемь медалей, из них три золотых (Адбулрашид Садулаев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков) и две бронзовых награды (Артур Найфонов, Гаджимурад Рашидов). Еще три медали у борцов греко-римского стиля: золотая Мусы Евлоева, и две бронзовые Сергея Емелина и Сергея Семенова.

Выступление наших борцов - показатель того, как эффективно работают наши школы, особенно в регионах. Возможно, другого результата ждали от представителей греко-римской борьбы, но не стоит забывать, что из-за коронавируса серьезно пострадал соревновательный график у спортсменов, плюс у нас идет сейчас смена поколений. И на этом фоне "золото" и две "бронзы" - да, не самый лучший, но уж точно не провальный итог.

Отдельно стоит отметить Садулаева, взявшего последнюю медаль высшей пробы. Он во второй раз выиграл олимпийское "золото" и заслужил право стать знаменосцем России на церемонии закрытия Игр. Теперь Абдулрашид - дважды победитель Олимпиады, а также четырехкратный чемпион мира и Европы. В вольной борьбе ему нет равных.

Есть в планах и в третий раз выиграть Олимпиаду?

Абдулрашид Садулаев: Если здоровье позволит, попробую.

Лучше всех выступили наши вольники, выигравшие пять медалей из восьми: три золотых и две бронзовых награды

Относите ли вы себя к борцам, которые рождаются раз в 100 лет?

Абдулрашид Садулаев: Нет. Наверное, есть такие, как я. Великие - это Карелин, Лопес. А мне остается просто работать. Сейчас буду стабильно ходить в зал, на плавание, играть в футбол, регби.

Хотели бы перейти в ММА?

Абдулрашид Садулаев: Такого в планах нет, мне моя голова нужна еще на плечах (улыбается).

Какая самая сложная схватка была на Олимпиаде?

Абдулрашид Садулаев: Конечно, финал. В таком поединке может случиться что угодно. Рисковать я не стал. В общем, все шло по плану.

Комментарий

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России:

- Его невозможно остановить! Он настоящий герой и пример для подражания. Знаете, какое у него прозвище? Русский танк! Так вот, он его полностью оправдал!

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