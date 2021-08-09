Борцы показали хороший результат, завоевав четыре медали высшей пробы
- Я рассчитывал на три "золота", - признался в беседе с журналистами Тедеев.
Вольники действительно выступили здорово: восемь медалей, из них три золотых (Адбулрашид Садулаев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков) и две бронзовых награды (Артур Найфонов, Гаджимурад Рашидов). Еще три медали у борцов греко-римского стиля: золотая Мусы Евлоева, и две бронзовые Сергея Емелина и Сергея Семенова.
Выступление наших борцов - показатель того, как эффективно работают наши школы, особенно в регионах. Возможно, другого результата ждали от представителей греко-римской борьбы, но не стоит забывать, что из-за коронавируса серьезно пострадал соревновательный график у спортсменов, плюс у нас идет сейчас смена поколений. И на этом фоне "золото" и две "бронзы" - да, не самый лучший, но уж точно не провальный итог.
Отдельно стоит отметить Садулаева, взявшего последнюю медаль высшей пробы. Он во второй раз выиграл олимпийское "золото" и заслужил право стать знаменосцем России на церемонии закрытия Игр. Теперь Абдулрашид - дважды победитель Олимпиады, а также четырехкратный чемпион мира и Европы. В вольной борьбе ему нет равных.
Есть в планах и в третий раз выиграть Олимпиаду?
Абдулрашид Садулаев: Если здоровье позволит, попробую.
Относите ли вы себя к борцам, которые рождаются раз в 100 лет?
Абдулрашид Садулаев: Нет. Наверное, есть такие, как я. Великие - это Карелин, Лопес. А мне остается просто работать. Сейчас буду стабильно ходить в зал, на плавание, играть в футбол, регби.
Хотели бы перейти в ММА?
Абдулрашид Садулаев: Такого в планах нет, мне моя голова нужна еще на плечах (улыбается).
Какая самая сложная схватка была на Олимпиаде?
Абдулрашид Садулаев: Конечно, финал. В таком поединке может случиться что угодно. Рисковать я не стал. В общем, все шло по плану.
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