Динамо обыграло ЦСКА и идет в лидерах Российской Премьер-лиги

Столичное "Динамо" переиграло в дерби ЦСКА со счетом 2:1 в центральном матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Впервые с 2001 года "бело-голубые" победили в трех стартовых встречах чемпионата.

Концовку прошлого сезона динамовцы провели неудачно, остались без еврокубков, хотя до того они были близки чуть ли не к медалям. При этом критика в адрес главного тренера команды Сандро Шварца если и была, то с оговорками. Все же немецкий специалист рискнул и затеял массовую перестройку состава. Начали постоянно играть Арсен Захарян, Константин Тюкавин, прогрессировал Даниил Фомин.

Конечно, делать каких-то далеко идущих выводов сейчас не стоит. Позади лишь три тура, но тем не менее "Динамо" набрало максимальное количество очков и идет в лидерах. А победа над ЦСКА ценна еще и тем, что "бело-голубые" ее добились, уступая в счете. Армейцы пока разочаровывают. С таким составом, с Николой Влашичем, который, видимо, так никуда и не уйдет, "красно-синие" потерпели уже два поражения.

- Первый тайм был для нас хорошим, а вот во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе, травму получил Заболотный. Это потеря для нас. Ребята совершали много ошибок, - заявил рулевой армейцев Алексей Березуцкий.

В одном из самых ярких матчей тура "Зенит" одолел дома "Краснодар" (3:2). В этой встрече произошел курьезный момент: судьи отменили гол краснодарцев со штрафного, поскольку в чужой стенке в момент удара стоял защитник гостевой команды Урош Спайич. Как признался после игры Спайич, он не знал о правиле, согласно которому футболисту атакующей команды нельзя вставать в стенку в момент исполнения штрафного.

Как бы ни было, "Краснодар" проиграл уже второй матч на старте РПЛ. По словам тренера "быков" Виктора Гончаренко, необходимо что-то менять, дабы не повторился сценарий прошлого сезона, по итогам которого клуб остался без еврокубков.

- В целом мы смотрелись достаточно неплохо, особенно что касается атакующих действий. Может, не хватило нестандартных действий в конце. В любом случае нужно менять ситуацию, - считает Гончаренко.

Провалил старт сезона "Спартак", ставивший перед собой цель в год столетия клуба завоевать чемпионство. После победы над "Крыльями Советов" (1:0) последовало два поражения: сначала от "Рубина" (0:1) и вот теперь дома от дебютанта высшего дивизиона "Нижнего Новгорода" (1:2).