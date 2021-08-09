Гол зенитовца Малкома принес Бразилии победу

Футбол на Играх начинается до церемонии открытия, а затем уходит на вторые, а может, и на третьи роли. Все вспоминают о нем только в День решающей встречи. На этот раз вывеска финала была роскошной: Испания с шестью участниками Евро-2020 против Бразилии, гарантировавшей себе рекордный седьмой по счету комплект медалей.

В итоге судьбу матча и всего турнира в целом решил гол полузащитник "Зенита" Малкома, забитый уже в овертайме. Выходит, не зря хавбек был так настойчив и просил руководство питерского клуба отпустить его в Токио в тот момент, когда сезон в России уже начался. Что интересно: вместе с Малкомом олимпийскими чемпионами стали защитник ЦСКА Бруно Фукс и новичок зенитовцев Клаудиньо.

И все же главный герой турнира - Дани Алвес. Ветеран бразильского футбола, которому в мае исполнилось 38 лет, провел все матчи в Токио без замен. Для Алвеса этот трофей стал 43-м в карьере, и по данному показателю он является абсолютным рекордсменом.

- Я представляю свою родину - ничего важнее в жизни спортсмена быть не может. Наша команда всегда уверена в себе. Страсть, воля и стремление к победе очень сильны. Вот что делает нас особенными. Мы отлично понимали, что не у многих из нас еще будет возможность сыграть на Олимпиаде. Сборная отдала все в этот великий день, - отметил Алвес.

Показалось, что больше всех у бразильцев триумфу был рад Ришарлисон. Форвард "Эвертона" мог стать главным антигероем встречи: еще в первом тайме при счете 0:0 он не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Всего через час Ришарлисон будет плакать, укутавшись в флаг своей страны. Но то будут слезы не разочарования, а счастья.

- Ради Олимпиады многие из нас пожертвовали стартом сезона в клубах. Мы ничуть не жалеем о своем решении - оно того стоило. Трудно описать, какие эмоции я сейчас испытываю. Считаю, нам нужно как следует отпраздновать победу. Сегодня был исторический день для бразильского футбола, - считает Ришарлисон.

Благодаря победе в Токио бразильцы с двумя титулами приблизились к лидерам по числу трофеев на Играх: Венгрии и Великобритании (по три). Что касается испанцев, то они так и остаются последней европейской командой, завоевавшей олимпийское золото, хотя с тех пор прошел уже 31 год.

Отметим, что финал женской Олимпиады между Канадой и Швецией, в котором победу по пенальти одержали канадки, прошел при судействе россиянки Анастасии Пустовойтовой.