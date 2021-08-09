Как великий Месси прощался с родной "Барселоной"

Девиз "Барселоны" гласит: "Больше, чем клуб". Как мы теперь узнали, это был и девиз Лионеля Месси.

Блестящей карьере аргентинца может позавидовать любой, но случались в ней и черные дни. Однако плачущим навзрыд мы увидели Лео Месси только сейчас - в момент расставания с "Барселоной".

Из-за слез Месси долго не мог начать пресс-конференцию на "Камп Ноу", стадионе "Барсы". Кое-как успокоившись, Лео начал: "В последние дни я много думал, что же мне сказать. Честно говоря, я не могу ни о чем думать. Я провел всю карьеру здесь, мне сложно думать о чем-то другом. Я не готов к этому".

Затем Лионель немного даже улыбнулся: в этот момент он говорил о семье, которая в полном составе - супруга и трое сыновей - сидела в первом ряду. "Я и моя семья были уверены, что останемся здесь, в Барселоне, в нашем доме. Но сегодня я должен попрощаться. Спустя 21 год я уезжаю из дома. Не сомневаюсь, что через несколько лет мы вернемся обратно, потому что это наш дом". После Месси стал вглядываться в зал: там сидели его товарищи по команде Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Бускетс, а также недавно пришедший в клуб голландец Френки де Йонг - будущее каталонского клуба. Месси снова закрыл лицо платком, а присутствующие устроили ему овацию.

Чтобы понять драму, которая происходит на глазах у всего мира, нужно хоть немного быть в курсе истории Месси и "Барселоны". Аргентинец не просто перешел в новый клуб, "Барсу". В девять лет у Лионеля обнаружился дефицит гормона роста. Из-за экономического кризиса в Аргентине страховка не могла компенсировать дорогостоящие ежедневные уколы, которые требовались Месси на протяжении нескольких лет. Курс инъекций в итоге покрыла "Барселона", "единственный клуб, согласившийся оплатить мое лечение", как признавался потом футболист. Уже совсем скоро он доказал, что все было не зря.

За 20 лет в "Барселоне" Месси побил все возможные рекорды "сине-гранатовых". Поэтому, когда он объявил прошлым летом, что намерен уйти из клуба, - это был гром посреди ясного неба. Сейчас ситуация иная: Лео хотел остаться, но от него мало что зависело. Как и от клуба. Стороны согласовали контракт, но его невозможно зарегистрировать. "Зарплаты составляют 110 процентов дохода клуба, финансовый фэйр-плей также блокирует нас. Все связано с финансовым фэйр-плей Ла Лиги. Мы не смогли зарегистрировать контракт Месси, хотя и договорились с ним", - объяснил на пресс-конференции президент "Барсы" Жоан Лапорта.

Месси подтвердил. "У клуба накопился долг, руководство не хочет усугублять. Я приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог. Не знаю, что еще сказать. Я согласился на снижение зарплаты на 50 процентов. Больше у меня ничего не просили".

Даже если бы Лео согласился играть за символические деньги из любви к клубу, "Барса" не смогла бы зарегистрировать новый контракт просто потому, что по регламенту Ла Лиги зарплата любого игрока по новому соглашению должна составлять не менее 50 процентов зарплаты по предыдущему. Это правило существует для борьбы с финансовыми махинациями.

Всевозможные источники утверждают, что Месси продолжит карьеру в парижском "ПСЖ". И хотя сам игрок упомянул "ПСЖ" лишь в качестве одного из вариантов, уже вовсю обсуждаются детали контракта, по которому Лео будет зарабатывать порядка 30-40 млн евро в год, включая подписной бонус. Благодаря подписанию Месси парижане надеются уговорить остаться в команде и Килиана Мбаппе. Напомним, соглашение форварда с клубом истекает в следующем году.

Из-за слез Месси долго не мог начать прощальную пресс-конференцию на барселонском стадионе "Камп Ноу"

А вот "Барсу" ждут тяжелые времена. Даже без Месси зарплатный фонд каталонцев трещит по швам. А с его уходом клуб потеряет еще и до трети годового дохода, ведь были спонсоры, готовые платить "Барселоне" только за один факт присутствия Лео в команде. Испанской Ла Лиге, правила которой сыграли роковую роль в расставании аргентинца с "Барсой", тоже придется нелегко. Ведь теперь взоры миллионов фанатов будут обращены не на Испанию, а на французскую "Лигу 1".