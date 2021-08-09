Мужская сборная России в сумасшедшей по накалу драме уступила в финале

На церемонии награждения бросался в глаза контраст. Под "Елисейские Поля" Джо Дассена безудержно ликовали олимпийские чемпионы французы. К слову, это их первое "золото" в истории. Вне себя от счастья были бронзовые призеры аргентинцы. На этом турнире их в топ-3 ну совсем никто не ждал.

И только на ступеньке пьедестала, предназначенной для наших парней, было тихо и невесело.

Гнетущую атмосферу немного разбавил чиновник из Международной федерации волейбола, который по ошибке хотел вручить россиянам букеты, предназначенные для французов.

Ах, как бы ребята хотели, чтобы эти букеты были для них. Потом дежурное, без эмоций коллективное фото на память и тихие, едва слышные слова в микст-зоне.

Мы, журналисты, по инерции задавали вопрос, ответ на который прекрасно знали сами: радоваться ли этому "серебру"? "Это олимпийская медаль, но пока тяжело, - признавался Артем Вольвич, который в финале на площадку так и не вышел. - О чем думаешь, когда едешь на главные соревнования в своей жизни? О "серебре", о "бронзе"? О выходе из группы? Все думали только об одной медали".

"Сейчас у меня пустота. Впервые такая пустота. Я думаю, этому "серебру" трудно быть довольным", - о том же говорил Егор Клюка, набравший в этом матче на пару с Максимом Михайловым 41 очко.

"Это, по сути, неплохое "серебро", - резюмировал генеральный менеджер сборной Сергей Тетюхин, но таким упавшим голосом, что в искренность его слов, конечно же, никто не поверил.

Нынешнее "серебро" стало первым для сборной России на Олимпийских играх: слабое утешение, когда "золото" было так близко.

По итогам олимпийского турнира Михайлов признан лучшим диагональным соревнований, Яковлев - лучшим блокирующим, а Клюка - лучшим доигровщиком

Напоследок, несмотря на всю горечь поражения в финале, согласимся с главным тренером нашей сборной Саммелвуо, что все-таки "олимпийское "серебро" - это здорово". Тем более изначально перспективы россиян на Олимпиаде просматривались не очень четко: команда не слишком удачно сыграла в Лиге наций плюс из-за травмы выбыл ее лидер Дмитрий Мусэрский. Ну а мечта о "золоте" просто переносится на три года в Париж-2024.

Пляжный волейбол

В финале волейбола пляжного россияне также потерпели поражение. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в двух сетах норвежскому дуэту Кристиан Сорум и Андерс Мол - 0:2 (17:21, 18:21). Впрочем, историческая ценность этого "серебра" совсем другая, нежели в классическом волейболе. Ведь до сих пор россияне в "пляжке" олимпийских наград не завоевывали. Хотя на первых порах Красильников тоже не скрывал разочарования: "Мы не показали свою игру. На данный момент они были сильнее".