Нашу "художницу" Дину Аверину засудили

Кажется, это какая-то параллельная реальность. На ковре две лучших гимнастки этого олимпийского цикла, а Линой Ашрам уже после стартового вида многоборья - упражнения с обручем - опережает россиянок. Еще в квалификации все шло по плану: Дина - первая, Арина - вторая, израильтянка - третья. Но в финале хотелось зажмуриться и увидеть на табло другие цифры. Никто не понимал, что происходит. Ни олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун, которая с комментаторской позиции болела за наших сестричек. Ни тренеры, которые только и успевали, что подавать протесты. Ни сами спортсменки, закрывавшие глаза руками после выставления неоправданно низких баллов. А преимущество Линой постоянно росло. Но как объяснить эти сумасшедшие 28,650 балла за булавы?!

Дина Аверина выступала с лентой последней. Она знала, что у соперницы была потеря предмета, что это ее шанс. И показала блестящую программу. Оценки не выставляли мучительно долго. У Дины слезы стояли в глазах из-за того, что вот-вот случится непоправимое. Рядом тихо грустила Арина, которая уже была без медали. А все остальные участницы смеялись, обнимались, поздравляли Ашрам с исторической победой. Российские гимнастки-художницы не проигрывали "золото" в индивидуальном многоборье с 1996 года. На трех Играх наши спортсменки еще и победный дубль делали. В Рио-2016 - Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. В Лондоне-2012 - Евгения Канаева и Дарья Дмитриева. В Афинах-2004 - Алина Кабаева и Ирина Чащина. В Токио все ждали семейного праздника сестер Авериных. Но не сложилось. И многие, похоже, восприняли перемены на ура. "Вообще-то мы хорошо общаемся с другими девочками, но сегодня я ощутила, что они рады моему проигрышу", - откровенно сказала Дина журналистам.

Дина, что чувствуете после такого финала?

Дина Аверина: Моя совесть чиста. Я до последнего верила, что выиграю, потому что прошла четыре вида хорошо, без потерь, в отличие от Линой Ашрам. Поэтому для себя - я победила.

А протоколы смотрели?

Дина Аверина: Там и смотреть нечего. Я сравнивала оценки, какие могла бы получить при идеальном исполнении, и какие получала. В финале нам явно занижали баллы.

Судейство в художественной гимнастике на Играх в Токио многие специалисты назвали беспределом

Вы ждали итоговую оценку за ленту около 3,5 минуты. Это долго?

Дина Аверина: Очень. Я сразу поняла, что судьи высчитывают, чтобы не дать мне победить. Такой случай уже был на чемпионате Европы, когда меня обошла болгарка Боряна Калейн, а я заняла третье место. Сколько лет в спорте. Все это знаю. Спросила у Ариши: "Что думаешь? Поставят меня на первое место?" Она ответила: "Нет".

Есть желание взять реванш в Париже?

Дина Аверина: Сейчас я вернусь домой и буду решать насчет операции на спине. Я получила серьезную травму в 2020 году. Когда Олимпиаду перенесли, доктор предложил сделать операцию. Но я решила терпеть.

Авторитетно

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР):

- Сразу после финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG). Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов.

Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге "золото" не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира.